Во время последнего обмена военнопленным передали письма, обсудили передачу посылок - Омбудсман

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 28423 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 19597 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 27308 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 123119 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 77007 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 71685 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205505 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189274 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71106 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68077 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 24088 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 16840 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 18004 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 18294 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 16405 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 12151 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 28486 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101569 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 123157 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 205528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 17082 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 17998 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 101581 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 65345 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 101993 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

Во время последнего обмена военнопленным передали письма, обсудили передачу посылок - Омбудсман

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Украинский Омбудсман сообщил об обмене письмами от военнопленных и обсуждении гуманитарных посылок. Это произошло после встречи представителей омбудсменов Украины и РФ при посредничестве Беларуси.

Во время последнего обмена военнопленным передали письма, обсудили передачу посылок - Омбудсман

Во время последнего обмена были переданы письма военнопленным, стороны обсудили передачу гуманитарных посылок, сообщил во вторник Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

Во время последнего возвращения наших граждан, в том числе, был осуществлен обмен письмами от военнопленных и обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей

- сообщил Лубинец.

Напомним

Ранее уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при посредничестве белорусской стороны состоялась ее встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Беларусь
Верховная Рада