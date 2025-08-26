Во время последнего обмена военнопленным передали письма, обсудили передачу посылок - Омбудсман
Киев • УНН
Украинский Омбудсман сообщил об обмене письмами от военнопленных и обсуждении гуманитарных посылок. Это произошло после встречи представителей омбудсменов Украины и РФ при посредничестве Беларуси.
Во время последнего обмена были переданы письма военнопленным, стороны обсудили передачу гуманитарных посылок, сообщил во вторник Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.
Во время последнего возвращения наших граждан, в том числе, был осуществлен обмен письмами от военнопленных и обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей
Напомним
Ранее уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при посредничестве белорусской стороны состоялась ее встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.