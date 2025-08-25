Уповноважена рф з прав людини заявила про зустріч з представником українського омбудсмена за посередництва білорусі
Уповноважена з прав людини рф та представник Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини зустрілися за посередництва білорусі. Сторони обговорили возз'єднання родин, відвідування полонених та обмін листами.
Уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це пише УНН із посиланням на її допис у соцмережах.
За словами москалькової, сторони обговорили питання возз’єднання родин, відвідування полонених та формування для них посилок.
Також, за словами москалькової, відбувся обмін листами від військовополонених для їхніх рідних.
Напередодні Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року, серед них журналіст Дмитро Хилюк.
Звільнених захисників України вітали вздовж доріг з прапорами та щирими усмішками. Омбудсман Дмитро Лубінець поділився відео, де українці зустрічають визволених героїв.
