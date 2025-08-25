$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 14822 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 29033 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 33472 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 31657 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 42289 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 76454 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62901 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34011 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56844 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35617 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Уповноважена рф з прав людини заявила про зустріч з представником українського омбудсмена за посередництва білорусі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Уповноважена з прав людини рф та представник Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини зустрілися за посередництва білорусі. Сторони обговорили возз'єднання родин, відвідування полонених та обмін листами.

Уповноважена рф з прав людини заявила про зустріч з представником українського омбудсмена за посередництва білорусі

Уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова повідомила, що за посередництва білоруської сторони відбулася її зустріч із представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це пише УНН із посиланням на її допис у соцмережах.

Деталі

За словами москалькової, сторони обговорили питання возз’єднання родин, відвідування полонених та формування для них посилок.

Також, за словами москалькової, відбувся обмін листами від військовополонених для їхніх рідних.

Нагадаємо

Напередодні Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року, серед них журналіст Дмитро Хилюк.

Звільнених захисників України вітали вздовж доріг з прапорами та щирими усмішками. Омбудсман Дмитро Лубінець поділився відео, де українці зустрічають визволених героїв.

Довгоочікуване повернення: з російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка24.08.25, 16:53 • 3014 переглядiв

Вероніка Марченко

Політика
Білорусь
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Україна