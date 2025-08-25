Уполномоченная по правам человека РФ заявила о встрече с представителем украинского омбудсмена при посредничестве Беларуси

$41.220.00
24 августа, 13:49 • 14893 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 29193 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 33547 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 31730 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 42404 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 76556 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62951 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34021 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56855 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35622 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетях
Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленников
Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости
«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 42404 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 76556 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Крылатая ракета
Северный поток — 2

Уполномоченная по правам человека РФ заявила о встрече с представителем украинского омбудсмена при посредничестве Беларуси

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Уполномоченная по правам человека РФ и представитель Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека встретились при посредничестве Беларуси. Стороны обсудили воссоединение семей, посещение пленных и обмен письмами.

Уполномоченная по правам человека РФ заявила о встрече с представителем украинского омбудсмена при посредничестве Беларуси

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при посредничестве белорусской стороны состоялась ее встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Детали

По словам Москальковой, стороны обсудили вопросы воссоединения семей, посещения пленных и формирования для них посылок. Также состоялся обмен письмами от военнопленных для их родных.

Напомним

Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них журналист Дмитрий Хилюк.

Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог с флагами и искренними улыбками. Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился видео, где украинцы встречают освобожденных героев.

Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка24.08.25, 16:53 • 3018 просмотров

Вероника Марченко

Политика
Беларусь
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Украина