Уполномоченная по правам человека РФ заявила о встрече с представителем украинского омбудсмена при посредничестве Беларуси
Киев • УНН
Уполномоченная по правам человека РФ и представитель Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека встретились при посредничестве Беларуси. Стороны обсудили воссоединение семей, посещение пленных и обмен письмами.
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что при посредничестве белорусской стороны состоялась ее встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
Детали
По словам Москальковой, стороны обсудили вопросы воссоединения семей, посещения пленных и формирования для них посылок. Также состоялся обмен письмами от военнопленных для их родных.
Напомним
Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них журналист Дмитрий Хилюк.
Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог с флагами и искренними улыбками. Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился видео, где украинцы встречают освобожденных героев.
Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка24.08.25, 16:53 • 3018 просмотров