Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 5686 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 16407 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 16828 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 21454 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 59009 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 56738 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31192 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54980 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34807 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 38231 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
746мм
Популярные новости
Украину накроют кратковременные дожди и грозы: какая погода ожидается в воскресеньеPhoto24 августа, 03:58 • 7768 просмотра
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ24 августа, 04:31 • 6204 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщинаPhoto24 августа, 04:45 • 6422 просмотра
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo09:09 • 5986 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла09:59 • 7312 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 21434 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 58993 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 35896 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 49037 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 37022 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 38224 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 24525 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 25845 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 28515 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 35147 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
COVID-19
Евро
Пистолет

Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, которого удерживали как гражданского заложника с марта 2022 года, освобожден из российского плена. Он был похищен российскими военными в Козаровичах Киевской области и содержался в СИЗО на территории РФ.

Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

После более чем двух лет в неволе российских оккупантов в Украину вернулся журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого с марта 2022 года удерживали как гражданского заложника. Об этом сообщает Институт массовой информации, пишет УНН.

Детали

Журналист Дмитрий Хилюк, похищенный российскими военными в начале полномасштабного вторжения, наконец вернулся домой в рамках нового обмена пленными. О его освобождении сообщил Институт массовой информации, ссылаясь на собственные источники.

История плена Хилюка началась 3 марта 2022 года, когда российские оккупанты схватили его во дворе собственного дома в Козаровичах Киевской области. Сначала его удерживали в оккупированном Дымере, а затем вывезли в Россию.

По данным правозащитников, журналист находился в СИЗО и, вероятно, в колонии Владимирской области. Официально российские власти никогда не признавали его военнопленным. Впрочем, в ответе на запрос его отца Москва даже ссылалась на Третью Женевскую конвенцию, которая касается именно военных.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту похищения гражданских жителей Дымерской общины, где Хилюк и его отец проходят в статусе потерпевших.

Институт массовой информации напоминает, что Дмитрий Хилюк стал уже третьим журналистом, освобожденным из российского плена. Первым был Нариман Джелял, который вернулся в Украину в июне 2024 года, а вторым – Максим Буткевич, освобожденный в том же году.

Таким образом, история журналиста УНИАН является еще одним подтверждением того, что Россия продолжает систематически брать в заложники украинских гражданских, пренебрегая международными конвенциями. В то же время его возвращение стало символом надежды для тех, чьи родные до сих пор находятся в российских застенках.

Напомним

Минобороны РФ утверждает об обмене военнопленными с Украиной по формуле "146 на 146". В список обмена также включены восемь жителей Курской области РФ.

Степан Гафтко

Общество
Курская область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Украина