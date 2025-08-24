Долгожданное возвращение: из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

После более чем двух лет в неволе российских оккупантов в Украину вернулся журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, которого с марта 2022 года удерживали как гражданского заложника. Об этом сообщает Институт массовой информации, пишет УНН.

Детали

Журналист Дмитрий Хилюк, похищенный российскими военными в начале полномасштабного вторжения, наконец вернулся домой в рамках нового обмена пленными. О его освобождении сообщил Институт массовой информации, ссылаясь на собственные источники.

История плена Хилюка началась 3 марта 2022 года, когда российские оккупанты схватили его во дворе собственного дома в Козаровичах Киевской области. Сначала его удерживали в оккупированном Дымере, а затем вывезли в Россию.

По данным правозащитников, журналист находился в СИЗО и, вероятно, в колонии Владимирской области. Официально российские власти никогда не признавали его военнопленным. Впрочем, в ответе на запрос его отца Москва даже ссылалась на Третью Женевскую конвенцию, которая касается именно военных.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту похищения гражданских жителей Дымерской общины, где Хилюк и его отец проходят в статусе потерпевших.

Институт массовой информации напоминает, что Дмитрий Хилюк стал уже третьим журналистом, освобожденным из российского плена. Первым был Нариман Джелял, который вернулся в Украину в июне 2024 года, а вторым – Максим Буткевич, освобожденный в том же году.

Таким образом, история журналиста УНИАН является еще одним подтверждением того, что Россия продолжает систематически брать в заложники украинских гражданских, пренебрегая международными конвенциями. В то же время его возвращение стало символом надежды для тех, чьи родные до сих пор находятся в российских застенках.

Напомним

Минобороны РФ утверждает об обмене военнопленными с Украиной по формуле "146 на 146". В список обмена также включены восемь жителей Курской области РФ.