Довгоочікуване повернення: з російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка

СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 16652 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 17009 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21705 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 59232 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56786 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31216 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54990 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34813 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38295 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21669 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 59202 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

Довгоочікуване повернення: з російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, якого утримували як цивільного заручника з березня 2022 року, звільнено з російського полону. Він був викрадений російськими військовими в Козаровичах на Київщині та утримувався у СІЗО на території РФ.

Довгоочікуване повернення: з російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка

Після більш ніж двох років у неволі російських окупантів до України повернувся журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого з березня 2022 року утримували як цивільного заручника. Про це повідомляє Інститут масової інформації, пише УНН.

Деталі

Журналіст Дмитро Хилюк, викрадений російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення, нарешті повернувся додому в межах нового обміну полоненими. Про його звільнення повідомив Інститут масової інформації, посилаючись на власні джерела.

Історія полону Хилюка почалася 3 березня 2022 року, коли російські окупанти схопили його у дворі власного будинку в Козаровичах на Київщині. Спершу його утримували в окупованому Димері, а згодом вивезли до росії.

За даними правозахисників, журналіст перебував у СІЗО та, ймовірно, у колонії Владимирської області. Офіційно російська влада ніколи не визнавала його військовополоненим. Утім, у відповіді на запит його батька Москва навіть посилалася на Третю Женевську конвенцію, яка стосується саме військових.

Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення цивільних мешканців Димерської громади, де Хилюк і його батько проходять у статусі потерпілих.

Інститут масової інформації нагадує, що Дмитро Хилюк став уже третім журналістом, звільненим із російського полону. Першим був Наріман Джелял, який повернувся до України в червні 2024 року, а другим – Максим Буткевич, визволений того ж року.

Таким чином, історія журналіста УНІАН є ще одним підтвердженням того, що Росія продовжує систематично брати в заручники українських цивільних, нехтуючи міжнародними конвенціями. Водночас його повернення стало символом надії для тих, чиї рідні й досі перебувають у російських катівнях.

Нагадаємо

Міноборони рф стверджує про обмін військовополоненими з Україною за формулою "146 на 146". До списку обміну також включено вісім мешканців курської області рф.

Степан Гафтко

