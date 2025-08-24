Довгоочікуване повернення: з російського полону звільнили журналіста Дмитра Хилюка

Після більш ніж двох років у неволі російських окупантів до України повернувся журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого з березня 2022 року утримували як цивільного заручника. Про це повідомляє Інститут масової інформації, пише УНН.

Деталі

Журналіст Дмитро Хилюк, викрадений російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення, нарешті повернувся додому в межах нового обміну полоненими. Про його звільнення повідомив Інститут масової інформації, посилаючись на власні джерела.

Історія полону Хилюка почалася 3 березня 2022 року, коли російські окупанти схопили його у дворі власного будинку в Козаровичах на Київщині. Спершу його утримували в окупованому Димері, а згодом вивезли до росії.

За даними правозахисників, журналіст перебував у СІЗО та, ймовірно, у колонії Владимирської області. Офіційно російська влада ніколи не визнавала його військовополоненим. Утім, у відповіді на запит його батька Москва навіть посилалася на Третю Женевську конвенцію, яка стосується саме військових.

Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення цивільних мешканців Димерської громади, де Хилюк і його батько проходять у статусі потерпілих.

Інститут масової інформації нагадує, що Дмитро Хилюк став уже третім журналістом, звільненим із російського полону. Першим був Наріман Джелял, який повернувся до України в червні 2024 року, а другим – Максим Буткевич, визволений того ж року.

Таким чином, історія журналіста УНІАН є ще одним підтвердженням того, що Росія продовжує систематично брати в заручники українських цивільних, нехтуючи міжнародними конвенціями. Водночас його повернення стало символом надії для тих, чиї рідні й досі перебувають у російських катівнях.

Нагадаємо

Міноборони рф стверджує про обмін військовополоненими з Україною за формулою "146 на 146". До списку обміну також включено вісім мешканців курської області рф.