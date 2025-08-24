Герої повертаються додому: Лубінець показав, як зворушливо зустрічали звільнених бранців

Звільнених захисників України вітали вздовж доріг - з прапорами та щирими усмішками. Передає УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Наші герої повертаються додому після важких випробувань. Вздовж доріг їх зустрічають українці з прапорами та щирими усмішками. Ці миті нагадують нам, що разом ми сильні, а наша підтримка здатна піднімати навіть тих, хто пройшов через найтяжчі випробування.