13:49 • 6808 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 15695 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
24 серпня, 09:24 • 26264 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 24882 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
24 серпня, 05:50 • 32500 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
23 серпня, 07:20 • 68434 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 59704 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32604 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
22 серпня, 15:16 • 55829 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 14:47 • 35153 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
24 серпня, 05:50 • 32500 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 68434 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 40979 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 54396 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 41766 перегляди
Герої повертаються додому: Лубінець показав, як зворушливо зустрічали звільнених бранців

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Звільнених захисників України вітали вздовж доріг з прапорами та щирими усмішками. Омбудсман Дмитро Лубінець поділився відео, де українці зустрічають визволених героїв.

Герої повертаються додому: Лубінець показав, як зворушливо зустрічали звільнених бранців

Звільнених захисників України вітали вздовж доріг - з прапорами та щирими усмішками. Передає УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

Наші герої повертаються додому після важких випробувань. Вздовж доріг їх зустрічають українці з прапорами та щирими усмішками. Ці миті нагадують нам, що разом ми сильні, а наша підтримка здатна піднімати навіть тих, хто пройшов через найтяжчі випробування.

- повідомив на свої сторінці Дмитро Лубінець.

Омбудсман поділився відео, на якому видно, як вітають визволених героїв, вздовж українських шляхів їх повернення додому. 

Нагадаємо

24 серпня, у День Незалежності, відбувся новий комбінований обмін, під час якого Україна повернула додому військових та цивільних громадян. Серед звільнених – журналісти, медик-доброволець та колишній міський голова Херсона, які роками перебували у російському полоні.

Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.

Колишнього мера Херсона повернули з полону: хто він і чому його вважають легендарним на батьківщині?24.08.25, 17:56 • 1924 перегляди

Ігор Тележніков

Суспільство
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна
Херсон