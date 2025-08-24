Герої повертаються додому: Лубінець показав, як зворушливо зустрічали звільнених бранців
Звільнених захисників України вітали вздовж доріг з прапорами та щирими усмішками. Омбудсман Дмитро Лубінець поділився відео, де українці зустрічають визволених героїв.
Звільнених захисників України вітали вздовж доріг - з прапорами та щирими усмішками. Передає УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Деталі
Наші герої повертаються додому після важких випробувань. Вздовж доріг їх зустрічають українці з прапорами та щирими усмішками. Ці миті нагадують нам, що разом ми сильні, а наша підтримка здатна піднімати навіть тих, хто пройшов через найтяжчі випробування.
Омбудсман поділився відео, на якому видно, як вітають визволених героїв, вздовж українських шляхів їх повернення додому.
24 серпня, у День Незалежності, відбувся новий комбінований обмін, під час якого Україна повернула додому військових та цивільних громадян. Серед звільнених – журналісти, медик-доброволець та колишній міський голова Херсона, які роками перебували у російському полоні.
Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.
