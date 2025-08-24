Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленников
Киев • УНН
Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог с флагами и искренними улыбками. Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился видео, где украинцы встречают освобожденных героев.
Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог - с флагами и искренними улыбками. Передает УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Детали
Наши герои возвращаются домой после тяжелых испытаний. Вдоль дорог их встречают украинцы с флагами и искренними улыбками. Эти мгновения напоминают нам, что вместе мы сильны, а наша поддержка способна поднимать даже тех, кто прошел через самые тяжелые испытания.
Омбудсмен поделился видео, на котором видно, как приветствуют освобожденных героев, вдоль украинских дорог их возвращения домой.
Напомним
24 августа, в День Независимости, состоялся новый комбинированный обмен, во время которого Украина вернула домой военных и гражданских граждан. Среди освобожденных – журналисты, медик-доброволец и бывший городской голова Херсона, которые годами находились в российском плену.
Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
