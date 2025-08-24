Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленников

$41.220.00
47.980.00
ukenru
13:49 • 6662 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 15551 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 26136 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 24764 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 32322 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 68293 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 59655 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32589 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55816 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35146 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
80%
747мм
Популярные новости
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"Photo24 августа, 09:09 • 13914 просмотра
Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться24 августа, 09:46 • 10759 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла24 августа, 09:59 • 15582 просмотра
Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни24 августа, 10:14 • 11538 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 12963 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 32325 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 68296 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 40898 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 54311 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 41691 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 41691 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 27477 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 28559 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 31151 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 37505 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Строительство
COVID-19

Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленников

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог с флагами и искренними улыбками. Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился видео, где украинцы встречают освобожденных героев.

Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленников

Освобожденных защитников Украины приветствовали вдоль дорог - с флагами и искренними улыбками. Передает УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Наши герои возвращаются домой после тяжелых испытаний. Вдоль дорог их встречают украинцы с флагами и искренними улыбками. Эти мгновения напоминают нам, что вместе мы сильны, а наша поддержка способна поднимать даже тех, кто прошел через самые тяжелые испытания.

- сообщил на своей странице Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен поделился видео, на котором видно, как приветствуют освобожденных героев, вдоль украинских дорог их возвращения домой.

Напомним

24 августа, в День Независимости, состоялся новый комбинированный обмен, во время которого Украина вернула домой военных и гражданских граждан. Среди освобожденных – журналисты, медик-доброволец и бывший городской голова Херсона, которые годами находились в российском плену.

Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Бывшего мэра Херсона вернули из плена: кто он и почему его считают легендарным на родине?24.08.25, 17:56 • 1882 просмотра

Игорь Тележников

Общество
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина
Херсон