Бывшего мэра Херсона вернули из плена: кто он и почему его считают легендарным на родине?

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, находившийся в плену более трех лет после своего похищения в апреле 2022 года, наконец-то вернулся на свободу — этот день стал настоящим праздником для его семьи и людей, которые его знали.

Об этом сообщает региональная пресса, пишет УНН.

Детали

24 августа 2025 года, в День Независимости Украины, в рамках очередного обмена пленными освободили Владимира Николаенко, бывшего мэра Херсона. Об этом подтвердила его племянница Анна Коршун-Самчук.

В телефонном разговоре с женой экс-чиновник первым сказал:

Слава Украине

Николаенко был похищен российскими военными 18 апреля 2022 года — за день до захвата города. Накануне этого ему поступали угрозы от местных коллаборантов, предлагали сотрудничество, в частности коллаборант Кирилл Стремоусов.

После исчезновения его долгое время не могли найти, пока Международный комитет Красного Креста не подтвердил факт его содержания в российском плену.

Бывшего мэра содержали в исправительной колонии №7 в городе Пакино (Владимирская область РФ) в нечеловеческих условиях, без медицинской помощи.

При этом его правовой статус оставался неопределенным: обвинения не выдвигались, приговора не было.

С 2022 года Николаенко неоднократно включали в списки на обмен, но он отказался, уступив место тяжелобольному сокамернику с гангреной ноги. Делал это, опасаясь, что тот не выживет в плену.

После этого российская сторона больше не включала его в списки обменов.

Владимир Николаенко был мэром Херсона в 2014–2020 годах. Он был активным участником Евромайдана и твердо выступал против пророссийских провокаций и захвата города сепаратистами.

Напомним

Украина провела 68-й обмен пленными в День Независимости. Вернулись военные и гражданские, включая журналистов и бывшего мэра Херсона.