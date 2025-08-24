Колишнього мера Херсона повернули з полону: хто він і чому його вважають легендарним на батьківщині?

Колишній міський голова Херсона, Володимир Миколаєнко, який перебував у полоні понад три роки після свого викрадення у квітні 2022 року, нарешті повернувся на волю — цей день став справжнім святом для його родини та людей, які його знали.

Про це повідомляє регіональна преса, пише УНН.

Деталі

24 серпня 2025 року, у День Незалежності України, у рамках чергового обміну полоненими звільнили Володимира Миколаєнка, колишнього мера Херсона. Про це підтвердила його племінниця Ганна Коршун-Самчук.

У телефонній розмові з дружиною ексчиновник першим сказав:

Слава Україні

Миколаєнко був викрадений російськими військовими 18 квітня 2022 року — за день до захоплення міста. Напередодні цього йому надходили погрози від місцевих колаборантів, пропонували співпрацю, зокрема колаборант Кирило Стремоусов.

Після зникнення його довгий час не могли знайти, доки Міжнародний комітет Червоного Хреста не підтвердив факт його утримання у російському полоні.

Колишнього мера утримували у виправній колонії №7 у місті Пакіно (Володимирська область РФ) у нелюдських умовах, без медичної допомоги.

При цьому його правовий статус залишався невизначеним: обвинувачення не висувалися, вироку не було.

З 2022 року Миколаєнка неодноразово включали до списків на обмін, але він відмовився, поступившись місцем тяжкохворому співкамернику з гангреною ноги. Робив це, побоюючись, що той не виживе у полоні.

Після цього російська сторона більше не включала його до списків обмінів.

Володимир Миколаєнко був мером Херсона у 2014–2020 роках. Він був активним учасником Євромайдану й твердо виступав проти проросійських провокацій та захоплення міста сепаратистами.

Нагадаємо

Україна провела 68-й обмін полоненими у День Незалежності. Повернулися військові та цивільні, включаючи журналістів та колишнього мера Херсона.