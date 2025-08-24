68-й обмін полоненими: серед звільнених є представники практично всіх сил оборони - Коордштаб

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 7778 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 19000 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 18545 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 23750 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 61131 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 57297 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31514 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55141 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34879 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38841 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
71%
746мм
Популярнi новини
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ24 серпня, 04:31 • 8208 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 8418 перегляди
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"Photo09:09 • 8316 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 10074 перегляди
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру13:30 • 5180 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 23751 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 61134 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 36879 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 50064 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 37947 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 38844 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 25061 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 26322 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 28959 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 35541 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
COVID-19
Євро
Пістолет

68-й обмін полоненими: серед звільнених є представники практично всіх сил оборони - Коордштаб

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Україна провела 68-й обмін полоненими у День Незалежності. Повернулися військові та цивільні, включаючи журналістів та колишнього мера Херсона.

68-й обмін полоненими: серед звільнених є представники практично всіх сил оборони - Коордштаб

24 серпня, у День Незалежності, відбувся новий комбінований обмін, під час якого Україна повернула додому військових та цивільних громадян. Серед звільнених – журналісти, медик-доброволець та колишній міський голова Херсона, які роками перебували у російському полоні.

Це був уже 68-й обмін полоненими. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

Україна провела черговий, уже 68-й, обмін утримуваними особами. Подія стала символічною, адже відбулася саме у День Незалежності України. За дорученням Президента, за посередництва міжнародних партнерів та завдяки домовленостям у Стамбулі, додому повернулися як військовослужбовці, так і цивільні заручники.

Серед звільнених оборонців – представники майже всіх складових сил оборони: десантно-штурмових військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, ТрО, Нацгвардії та прикордонників.

Всі вони належали до рядового та сержантського складу й провели у полоні понад три роки. Українські воїни обороняли Маріуполь, Чорнобильську АЕС та ключові напрямки фронту – від Луганщини й Донеччини до Сумщини, Київщини та Криму.

Особливе значення має повернення цивільних заручників.

Серед них – журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, незаконно затримані росіянами у 2022 та 2023 роках. На волі також опинився медик-доброволець Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя на "Азовсталі", та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, відомий своєю відмовою співпрацювати з окупантами.

Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у звільненні цивільних та підкреслив, що всі повернені отримають медичне обстеження, необхідне лікування, державні виплати та допомогу в реінтеграції після перебування у російській неволі.

Ми продовжуємо роботу, щоб повернути кожного українця, який досі перебуває у полоні

– наголосили в штабі.

Нагадаємо

Україна провела обмін полоненими, повернувши додому військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року, серед них журналіст Дмитро Хилюк.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Чорнобильська АЕС
Азовсталь
Донецька область
Сумська область
Київська область
Луганська область
Національна гвардія України
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Стамбул
Крим
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Маріуполь