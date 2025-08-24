68-й обмін полоненими: серед звільнених є представники практично всіх сил оборони - Коордштаб

24 серпня, у День Незалежності, відбувся новий комбінований обмін, під час якого Україна повернула додому військових та цивільних громадян. Серед звільнених – журналісти, медик-доброволець та колишній міський голова Херсона, які роками перебували у російському полоні.

Це був уже 68-й обмін полоненими. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

Україна провела черговий, уже 68-й, обмін утримуваними особами. Подія стала символічною, адже відбулася саме у День Незалежності України. За дорученням Президента, за посередництва міжнародних партнерів та завдяки домовленостям у Стамбулі, додому повернулися як військовослужбовці, так і цивільні заручники.

Серед звільнених оборонців – представники майже всіх складових сил оборони: десантно-штурмових військ, Повітряних сил, Військово-морських сил, ТрО, Нацгвардії та прикордонників.

Всі вони належали до рядового та сержантського складу й провели у полоні понад три роки. Українські воїни обороняли Маріуполь, Чорнобильську АЕС та ключові напрямки фронту – від Луганщини й Донеччини до Сумщини, Київщини та Криму.

Особливе значення має повернення цивільних заручників.

Серед них – журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, незаконно затримані росіянами у 2022 та 2023 роках. На волі також опинився медик-доброволець Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя на "Азовсталі", та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, відомий своєю відмовою співпрацювати з окупантами.

Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у звільненні цивільних та підкреслив, що всі повернені отримають медичне обстеження, необхідне лікування, державні виплати та допомогу в реінтеграції після перебування у російській неволі.

Ми продовжуємо роботу, щоб повернути кожного українця, який досі перебуває у полоні – наголосили в штабі.

Нагадаємо

