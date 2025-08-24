68-й обмен пленными: среди освобожденных есть представители практически всех сил обороны – Коордштаб

24 августа, в День Независимости, состоялся новый комбинированный обмен, во время которого Украина вернула домой военных и гражданских граждан. Среди освобожденных – журналисты, медик-доброволец и бывший городской голова Херсона, которые годами находились в российском плену.

Это был уже 68-й обмен пленными. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

Украина провела очередной, уже 68-й, обмен удерживаемыми лицами. Событие стало символичным, ведь состоялось именно в День Независимости Украины. По поручению Президента, при посредничестве международных партнеров и благодаря договоренностям в Стамбуле, домой вернулись как военнослужащие, так и гражданские заложники.

Среди освобожденных защитников – представители почти всех составляющих сил обороны: десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, ТрО, Нацгвардии и пограничников.

Все они принадлежали к рядовому и сержантскому составу и провели в плену более трех лет. Украинские воины обороняли Мариуполь, Чернобыльскую АЭС и ключевые направления фронта – от Луганщины и Донетчины до Сумщины, Киевщины и Крыма.

Особое значение имеет возвращение гражданских заложников.

Среди них – журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, незаконно задержанные россиянами в 2022 и 2023 годах. На свободе также оказался медик-доброволец Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни на "Азовстали", и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, известный своим отказом сотрудничать с оккупантами.

Координационный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в освобождении гражданских и подчеркнул, что все возвращенные получат медицинское обследование, необходимое лечение, государственные выплаты и помощь в реинтеграции после пребывания в российской неволе.

Мы продолжаем работу, чтобы вернуть каждого украинца, который до сих пор находится в плену – подчеркнули в штабе.

Напомним

