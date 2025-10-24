$41.760.01
20:21 • 3500 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
17:55 • 15704 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 18890 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 21200 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 32655 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27641 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46298 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 40656 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 35808 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13063 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Россия признала, что стремится создать сеть агентов влияния в Африке

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Россия планирует создать единую платформу для выпускников российских университетов из Африки. Она будет координировать их деятельность для продвижения русского языка и позитивного имиджа РФ за рубежом.

Россия признала, что стремится создать сеть агентов влияния в Африке

россия планирует создать единую платформу для выпускников российских университетов из Африки, чтобы координировать их деятельность по продвижению русского языка и формированию позитивного имиджа РФ за рубежом. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН

Детали

В России предложили создать единую платформу для выпускников российских вузов из стран Африки. 

Необходимость создания такой платформы объясняется тем, что нужно координировать африканцев-выпускников, которые "активно способствуют продвижению русского языка за рубежом и формированию позитивного образа РФ"

- пишет Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что инициатива прозвучала на конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в СНГ" и была обнародована через один из подсанкционных ресурсов, специализирующийся на продвижении российской пропаганды и влияния в Африке.

"Кремль давно использует обучение иностранцев как инструмент "мягкой силы", на что Центр неоднократно обращал внимание. Создание "платформы выпускников" означает, что Кремль пытается институционально закрепить свою образовательную экспансию в Африке: превратить бывших студентов в агентов культурного и политического влияния, которые будут продвигать пророссийские месседжи в своих странах. То есть речь идет о воспитании будущих элит, лояльных к Москве", - добавили в ЦПД.

Напомним

Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Африка