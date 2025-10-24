Россия признала, что стремится создать сеть агентов влияния в Африке
Киев • УНН
Россия планирует создать единую платформу для выпускников российских университетов из Африки. Она будет координировать их деятельность для продвижения русского языка и позитивного имиджа РФ за рубежом.
россия планирует создать единую платформу для выпускников российских университетов из Африки, чтобы координировать их деятельность по продвижению русского языка и формированию позитивного имиджа РФ за рубежом. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
В России предложили создать единую платформу для выпускников российских вузов из стран Африки.
Необходимость создания такой платформы объясняется тем, что нужно координировать африканцев-выпускников, которые "активно способствуют продвижению русского языка за рубежом и формированию позитивного образа РФ"
Отмечается, что инициатива прозвучала на конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в СНГ" и была обнародована через один из подсанкционных ресурсов, специализирующийся на продвижении российской пропаганды и влияния в Африке.
"Кремль давно использует обучение иностранцев как инструмент "мягкой силы", на что Центр неоднократно обращал внимание. Создание "платформы выпускников" означает, что Кремль пытается институционально закрепить свою образовательную экспансию в Африке: превратить бывших студентов в агентов культурного и политического влияния, которые будут продвигать пророссийские месседжи в своих странах. То есть речь идет о воспитании будущих элит, лояльных к Москве", - добавили в ЦПД.
Напомним
Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии.
Русский и молдавский языки могут быть исключены из перечня языков, подлежащих защите в Украине - проект закона20.10.25, 20:08 • 6066 просмотров