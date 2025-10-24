росія визнала, що прагне створити мережу агентів впливу в Африці
Київ • УНН
росія планує створити єдину платформу для випускників російських університетів з Африки. Вона координуватиме їхню діяльність для просування російської мови та позитивного іміджу рф за кордоном.
росія планує створити єдину платформу для випускників російських університетів з Африки, щоб координувати їхню діяльність з просування російської мови та формування позитивного іміджу рф за кордоном. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
У росії запропонували створити єдину платформу для випускників російських вишів із країн Африки.
Необхідність створення такої платформи пояснюється тим, що потрібно координувати африканців-випускників, які "активно сприяють просуванню російської мови за кордоном та формуванню позитивного образу рф"
Зазначається, що ініціатива пролунала на конференції "російська мова - основа інтеграційного діалогу в СНД" і була оприлюднена через один із підсанкційних ресурсів, що спеціалізується на просуванні російської пропаганди та впливу в Африці.
"кремль давно використовує навчання іноземців як інструмент "м’якої сили", на що Центр неодноразово звертав увагу. Створення "платформи випускників" означає, що кремль намагається інституційно закріпити свою освітню експансію в Африці: перетворити колишніх студентів на агентів культурного й політичного впливу, які просуватимуть проросійські меседжі у своїх країнах. Тобто йдеться про виховання майбутніх еліт, лояльних до москви", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
росія перетворює шкільні підручники на інструмент пропаганди. московські освітяни готують "патріотичні" версії підручників з мови та літератури, щоб виховувати слухняних прихильників державної ідеології.
Російську та молдавську мови можуть виключити з переліку мов, що підлягають захисту в Україні - проєкт закону20.10.25, 20:08 • 6066 переглядiв