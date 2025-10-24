росія визнала, що прагне створити мережу агентів впливу в Африці

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 3506 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
17:55 • 15712 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 18897 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 21207 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 32660 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 27643 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 46299 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 40657 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 35809 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13063 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.6м/с
78%
744мм
Популярнi новини
Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані23 жовтня, 13:23 • 3764 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 20345 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 26294 перегляди
Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico23 жовтня, 14:52 • 3142 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 15683 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 26316 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 46299 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 40657 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 35809 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 42607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Франція
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 15696 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 20365 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 31042 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 39429 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 58949 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

росія визнала, що прагне створити мережу агентів впливу в Африці

Київ • УНН

 • 114 перегляди

росія планує створити єдину платформу для випускників російських університетів з Африки. Вона координуватиме їхню діяльність для просування російської мови та позитивного іміджу рф за кордоном.

росія визнала, що прагне створити мережу агентів впливу в Африці

росія планує створити єдину платформу для випускників російських університетів з Африки, щоб координувати їхню діяльність з просування російської мови та формування позитивного іміджу рф за кордоном. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН

Деталі

У росії запропонували створити єдину платформу для випускників російських вишів із країн Африки. 

Необхідність створення такої платформи пояснюється тим, що потрібно координувати африканців-випускників, які "активно сприяють просуванню російської мови за кордоном та формуванню позитивного образу рф"

- пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ініціатива пролунала на конференції "російська мова - основа інтеграційного діалогу в СНД" і була оприлюднена через один із підсанкційних ресурсів, що спеціалізується на просуванні російської пропаганди та впливу в Африці.

"кремль давно використовує навчання іноземців як інструмент "м’якої сили", на що Центр неодноразово звертав увагу. Створення "платформи випускників" означає, що кремль намагається інституційно закріпити свою освітню експансію в Африці: перетворити колишніх студентів на агентів культурного й політичного впливу, які просуватимуть проросійські меседжі у своїх країнах. Тобто йдеться про виховання майбутніх еліт, лояльних до москви", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

росія перетворює шкільні підручники на інструмент пропаганди. московські освітяни готують "патріотичні" версії підручників з мови та літератури, щоб виховувати слухняних прихильників державної ідеології.

Російську та молдавську мови можуть виключити з переліку мов, що підлягають захисту в Україні - проєкт закону20.10.25, 20:08 • 6066 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Африка