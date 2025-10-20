$41.730.10
Російську та молдавську мови можуть виключити з переліку мов, що підлягають захисту в Україні - проєкт закону

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №14120, який передбачає виключення російської та молдовської мов із переліку тих, що захищаються Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Натомість пропонується додати чеську мову та іврит.

Російську та молдавську мови можуть виключити з переліку мов, що підлягають захисту в Україні - проєкт закону

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає виключення російської та молдовської мов із переліку тих, що захищаються Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Натомість пропонується додати чеську мову та іврит. Про це пише УНН з посиланням на урядовий проєкт закону №14120.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, пропонується, що Україна відповідно до пункту 1 статті 2 Європейської хартії регіональних або міноритарних мов застосовуватиме положення частини 2 до білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської мов та івриту.

Нині відповідно до положення, вона застосовується до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.

Тобто, нинішнім проєктом закону із переліку пропонується вилучити російську та молдовську мови, замінити єврейську мову на іврит і додати чеську.

Доповнення

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин - європейський договір, ухвалений під егідою Ради Європи в Страсбурзі 5 листопада 1992 року для захисту та популяризації історичних регіональних і міноритарних мов у Європі.

Україна ратифікувала Хартію у 2003 році, яка набула чинності у 2006 році.

У березні 2023 року у Молдові офіційно зробили державною мовою румунську.

Тоді ж уряд України ухвалив рішення про використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова".

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала народних депутатів України невідкладно ухвалити законопроєкт, який передбачає оновлення переліку мов, що справді потребують підтримки та особливого захисту.

"Простими словами - вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій", - зазначила Івановська.

За її словами, некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

"Конституційний Суд ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти - задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове", - зазначала Івановська.

Павло Башинський

