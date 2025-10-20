$41.730.10
Русский и молдавский языки могут быть исключены из перечня языков, подлежащих защите в Украине - проект закона

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №14120, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Вместо этого предлагается добавить чешский язык и иврит.

Русский и молдавский языки могут быть исключены из перечня языков, подлежащих защите в Украине - проект закона

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий исключение русского и молдавского языков из перечня тех, которые защищаются Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Вместо этого предлагается добавить чешский язык и иврит. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственный проект закона №14120.

Детали

Согласно законопроекту, предлагается, что Украина в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств будет применять положения части 2 к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, крымскотатарскому, новогреческому, немецкому, польскому, румынскому, словацкому, венгерскому, чешскому языкам и ивриту.

Сейчас в соответствии с положением, она применяется к языкам следующих национальных меньшинств Украины: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.

То есть, нынешним проектом закона из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, заменить еврейский язык на иврит и добавить чешский.

Дополнение

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств — европейский договор, принятый под эгидой Совета Европы в Страсбурге 5 ноября 1992 года для защиты и популяризации исторических региональных языков и языков меньшинств в Европе.

Украина ратифицировала Хартию в 2003 году, которая вступила в силу в 2006 году.

В марте 2023 года в Молдове официально сделали государственным языком румынский.

Тогда же правительство Украины приняло решение о использовании в Украине понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык".

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала народных депутатов Украины безотлагательно принять законопроект, предусматривающий обновление перечня языков, которые действительно нуждаются в поддержке и особой защите.

"Простыми словами — исключить из перечня русский, который не нуждается в защите, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций", — отметила Ивановская.

По ее словам, некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора, вызвал безосновательные обвинения в ненадлежащем выполнении Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

"Конституционный Суд еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку. Время действовать — ради справедливости, ради уважения к тем языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасности", — отмечала Ивановская.

