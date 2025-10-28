Сибіга: українська дипломатія успішно блокує спроби росії відновити міжнародний вплив

росія має залишатися вигнанцем і токсичною країною, Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб це забезпечити. Про це у Facebook написав керівник відомства Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, протягом 2025 року росія всіма силами намагалася відновлювати втрачені позиції на міжнародній арені, зокрема в міжнародних організаціях.

Ми системно протидіємо цим спробам. Будуємо коаліції та альянси, які блокують ці спроби. Де потрібно, ведемо особливу "тиху" дипломатичну роботу за зачиненими дверима. Перешкоджаємо спробам агресора повертати втрачений міжнародний вплив - зазначив глава МЗС.

Він вказав, що на сьогоднішній день москві не вдається відновити втрачені позиції - про це свідчать факти та результати виборів. Так, лише цього року завдяки злагодженій роботі та взаємодії з партнерами вдалося не допустити обрання рф до восьми керівних та робочих органів міжнародних організацій:

Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) на період 2025-2028;

Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на період 2025-2028;

Комітету ООН проти катувань на період 2026-2029;

Постійного форуму з питань корінних народів на період 2026-2028;

Бюро Міжурядової океанографічної комісії на період 2025-2027;

Адміністративної ради Всесвітнього поштового союзу (ВПС) на період 2026-2029;

Ради поштової експлуатації Всесвітнього поштового союзу (ВПС) на період 2026-2029;

Комісії з наркотичних речовин на період 2026-2029.

"Міжнародна ізоляція росії важлива як елемент тиску. Це постійна робота української дипломатії та важливе завдання, яке нам ставить Президент України Володимир Зеленський. В агресора не має бути ілюзій, що можна відновити втрачені позиції на міжнародній арені", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

У вересні росія не змогла повернутися до ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), що складається з 36 членів. Європейський Союз активно виступив проти повернення рф, посилаючись на вторгнення в Україну та порушення міжнародних правил.

