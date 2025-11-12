$42.010.06
Канада вводить санкції проти російських дронів і СПГ, Британія посилює енергетичну та гуманітарну підтримку України – Зеленський

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Президент Зеленський подякував Канаді за нові санкції проти російської програми безпілотників, цифрової інфраструктури та торгівлі СПГ. Він також висловив вдячність Великій Британії за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки.

Канада вводить санкції проти російських дронів і СПГ, Британія посилює енергетичну та гуманітарну підтримку України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Канаді та Прем’єр-міністру Марку Карні за нові санкції проти російської програми безпілотників та інфраструктури, що використовується у гібридній війні, а також британському Прем’єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Дякуємо Канаді й Прем’єр-міністру Марку Карні за сьогоднішні санкції проти російської програми безпілотників, цифрової інфраструктури, яка використовується для гібридної війни, торгівлі СПГ і ста кораблів тіньового флоту – рішучий крок, співзвучний із пріоритетами України та єдністю великої сімки 

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що санкції мають змусити росію відчути економічний тиск.

"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів12.11.25, 14:42 • 18809 переглядiв

росія зважає лише на тиск, і ухвалені санкції – це реальна інвестиція в мир. Ми повністю підтримуємо це рішення. Добре, що воно передбачає подальші обмеження на торгівлю російськими енергоносіями, і маємо повністю позбавити москву її джерел прибутку 

– підкреслив президент.

Зеленський також подякував Великій Британії за енергетичну підтримку та за намір запровадити заборону на морські послуги для російського СПГ.

В умовах, коли росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Велика Британія також оголосила про свої плани запровадити заборону на морські послуги для російського СПГ – це важливий крок, який дасть змогу посилити тиск і змусить агресора заплатити за війну. Очікуємо, що всі ці заходи будуть реалізовані якнайшвидше. Дякуємо 

– підкреслив Володимир Зеленський. 

Берлін зберігає довіру до Києва попри корупційний скандал в енергетиці12.11.25, 20:26 • 2086 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
