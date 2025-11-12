Берлін зберігає довіру до Києва попри корупційний скандал в енергетиці
Київ • УНН
У Німеччині повідомили, що довіряють президенту Зеленському та Україні, попри скандал в енергетичній сфері.
Уряд Німеччини уважно стежить за розвитком подій навколо ймовірної корупції в енергетичній сфері України, але довіра до Києва зберігається, заявив офіційний представник ФРН Штефан Корнеліус. Про це йдеться у матеріалі DW, пише УНН.
Деталі
За словами Корнеліуса, Берлін перебуває у "найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і готовий реагувати за потреби.
На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів - що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення
Він додав, що питання корупції не внесене до порядку денного німецько-українських міжурядових консультацій, які відбудуться пізніше цього року, і обговорення цієї теми не планується.
