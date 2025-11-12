Берлин сохраняет доверие к Киеву, несмотря на коррупционный скандал в энергетике
Киев • УНН
В Германии сообщили, что доверяют президенту Зеленскому и Украине, несмотря на скандал в энергетической сфере.
Правительство Германии внимательно следит за развитием событий вокруг предполагаемой коррупции в энергетической сфере Украины, но доверие к Киеву сохраняется, заявил официальный представитель ФРГ Штефан Корнелиус. Об этом говорится в материале DW, пишет УНН.
Подробности
По словам Корнелиуса, Берлин находится в "теснейшем доверительном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов реагировать при необходимости.
ч. "Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам - что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения
– подчеркнул Корнелиус.
Он добавил, что вопрос коррупции не внесен в повестку дня немецко-украинских межправительственных консультаций, которые состоятся позже в этом году, и обсуждение этой темы не планируется.
ч. Министр энергетики Гринчук подала в отставку