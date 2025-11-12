$42.010.06
Канада вводит санкции против российских дронов и СПГ, Британия усиливает энергетическую и гуманитарную поддержку Украины – Зеленский

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Канаду за новые санкции против российской программы беспилотников, цифровой инфраструктуры и торговли СПГ. Он также выразил благодарность Великобритании за продолжение гуманитарной и энергетической поддержки.

Канада вводит санкции против российских дронов и СПГ, Британия усиливает энергетическую и гуманитарную поддержку Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Канаде и Премьер-министру Марку Карни за новые санкции против российской программы беспилотников и инфраструктуры, используемой в гибридной войне, а также британскому Премьер-министру Киру Стармеру за продолжение гуманитарной и энергетической поддержки. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Благодарим Канаду и Премьер-министра Марка Карни за сегодняшние санкции против российской программы беспилотников, цифровой инфраструктуры, которая используется для гибридной войны, торговли СПГ и ста кораблей теневого флота – решительный шаг, созвучный с приоритетами Украины и единством большой семерки 

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что санкции должны заставить Россию почувствовать экономическое давление.

"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов

Россия учитывает только давление, и принятые санкции – это реальная инвестиция в мир. Мы полностью поддерживаем это решение. Хорошо, что оно предусматривает дальнейшие ограничения на торговлю российскими энергоносителями, и мы должны полностью лишить Москву ее источников прибыли 

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил Великобританию за энергетическую поддержку и за намерение ввести запрет на морские услуги для российского СПГ.

В условиях, когда Россия увеличивает количество атак на мирное население и критическую инфраструктуру, такая солидарность является чрезвычайно важной. Великобритания также объявила о своих планах ввести запрет на морские услуги для российского СПГ – это важный шаг, который позволит усилить давление и заставит агрессора заплатить за войну. Ожидаем, что все эти меры будут реализованы как можно быстрее. Спасибо 

– подчеркнул Владимир Зеленский. 

Берлин сохраняет доверие к Киеву, несмотря на коррупционный скандал в энергетике

Степан Гафтко

