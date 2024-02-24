До Києва прибули прем’єр-міністри Італії та Бельгії
Київ • УНН
Прем'єр-міністри Італії, Джорджія Мелоні та Бельгії Александр Де Кру прибули до Києва, щоб висловити солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.
Щоб висловити солідарність з Україною у другу річницю вторгнення росії, до Києва прибули прем’єр-міністри Італії - Джорджія Мелоні та Бельгії - Олександр Де Кроо. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Як повідомляє видання, що окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та прем’єр міністра Канади Джастіна Трюдо, до Києва також прибули прем’єр-міністри Італії - Джорджія Мелоні та Бельгії - Олександр Де Кроо.
Зазначається, що всі четверо прибули одним потягом із Польщі.
Також Мелоні планує провести відеоконференцію з Києва, у якій візьмуть участь лідери країн Великої сімки, а президента України Володимира Зеленського запросили приєднатися до обговорення.
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