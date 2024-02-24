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В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 07:40  •  9877 просмотра

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Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.

Чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину вторжения России, в Киев прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в Киев также прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо.

Отмечается, что все четверо прибыли одним поездом из Польши.

Также Мелони планирует провести видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры стран Большой семерки, а президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к обсуждению.

Напомним,

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитикаКиев
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
reutersReuters
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
borys-dzhonsonБорис Джонсон
kievКиев
polshaПольша
До Києва прибули прем’єр-міністри Італії та Бельгії
Prime Ministers of Italy and Belgium arrive in Kyiv
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В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

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