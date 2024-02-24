В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину вторжения России, в Киев прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в Киев также прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо.

Отмечается, что все четверо прибыли одним поездом из Польши.

Также Мелони планирует провести видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры стран Большой семерки, а президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к обсуждению.

Напомним,

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.