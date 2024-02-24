В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии
Киев • УНН
Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.
Чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину вторжения России, в Киев прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в Киев также прибыли премьер-министры Италии - Джорджия Мелони и Бельгии - Александр Де Кроо.
Отмечается, что все четверо прибыли одним поездом из Польши.
Также Мелони планирует провести видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры стран Большой семерки, а президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к обсуждению.
Напомним,
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.
В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии
Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.
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