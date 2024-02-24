Трюдо у роковини вторгнення рф заявив, що боротьба України – це й боротьба Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у другі роковини повномасштабного вторгнення рф заявив, що боротьба України – це й боротьба Канади, адже Київ бореться не лише за свій суверенітет, а й демократію Європи, та зокрема, Канади. Про це він сказав в Гостомелі, передає кореспондент УНН.

Деталі

путін був впевнений, що він зможе легко захопити стратегічні об'єкти, зокрема і цей аеропорт ( в Гостомелі – ред.)…Ваша боротьба це й наша боротьба. Ви боретеся за свій суверенітет, за свою територію, мову, культуру та демократію. Так само ви боретеся й за нашу демократію - сказав Трюдо.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо наголосив, що він знаходиться в Гостомелі, щоб віддати шану всім мужнім оборонцям, тим хто, втратили своє життя заради волі та безпеки України та всіх у Європі.

російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ. Війна яку розпочала рф проти України мала важливе значення, вона багато, що змінила в Україні, змінила по всьому світу. Я тут знаходжусь, щоб віддати шану всім мужнім оборонцям, всім тим хто, втратили своє життя заради волі та безпеки України та всіх нас - заявив він у Гостомелі.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що Італія також має захищати українську землю, як воїни України захистили свою державу та, зокрема Італію.

Тут (в Гостомелі – ред.) провалився план путіна за кілька днів повалити демократичний обраний уряд й замінити його урядом, який би виконував його вказівки. Це місце є символом провалу москви. Захисники України захистили, те, що їм дорого, те, що люблять й захистили нас. Це земля яку ми теж маємо захищати… - сказала Мелоні в Гостомелі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Гостомелі запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, а також заявила про подальшу фінансову та оборонну підтримку України.