Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Киев • УНН
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады, ведь Киев борется не только за свой суверенитет, но и демократию Европы, и в частности, Канады. Об этом он сказал в Гостомеле, передает корреспондент УНН.
Детали
путин был уверен, что он сможет легко захватить стратегические объекты, в том числе и этот аэропорт (в Гостомеле - ред.) ... Ваша борьба это и наша борьба. Вы боретесь за свой суверенитет, за свою территорию, язык, культуру и демократию. Так же вы боретесь и за нашу демократию
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо отметил, что он находится в Гостомеле, чтобы отдать дань уважения всем мужественным защитникам, тем кто, потеряли свою жизнь ради свободы и безопасности Украины и всех в Европе.
российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев. Война которую начала рф против Украины имела важное значение, она многое, что изменила в Украине, изменила по всему миру. Я здесь нахожусь, чтобы отдать дань уважения всем мужественным защитникам, всем тем кто, потеряли свою жизнь ради свободы и безопасности Украины и всех нас
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что Италия также должна защищать украинскую землю, как воины Украины защитили свое государство и, в частности Италию.
Здесь (в Гостомеле - ред.) провалился план Путина за несколько дней свергнуть демократическое избранное правительство и заменить его правительством, которое бы выполняло его указания. Это место является символом провала москвы. Защитники Украины защитили, то, что им дорого, то, что любят и защитили нас. Это земля которую мы тоже должны защищать ..
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гостомеле заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется, а также заявила о дальнейшей финансовой и оборонной поддержке Украины.
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
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