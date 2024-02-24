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Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 12:45  •  2108 просмотра

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Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторую  годовщину полномасштабного вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады, ведь Киев борется не только за свой суверенитет, но и демократию Европы, и в частности, Канады. Об этом он сказал в Гостомеле, передает корреспондент УНН.

Детали

путин был уверен, что он сможет легко захватить стратегические объекты, в том числе и этот аэропорт (в Гостомеле - ред.) ... Ваша борьба это и наша борьба. Вы боретесь за свой суверенитет, за свою территорию, язык, культуру и демократию. Так же вы боретесь и за нашу демократию

- сказал Трюдо.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо отметил, что он находится в Гостомеле,  чтобы отдать дань уважения всем мужественным защитникам, тем кто, потеряли свою жизнь ради свободы и безопасности Украины и всех в Европе.

российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев. Война которую начала рф против Украины имела важное значение, она многое, что изменила в Украине, изменила по всему миру. Я здесь нахожусь, чтобы отдать дань уважения всем мужественным защитникам, всем тем кто, потеряли свою жизнь ради свободы и безопасности Украины и всех нас

- заявил он в Гостомеле.

Премьер-министр Италии Джорджа  Мелони подчеркнула, что Италия также должна защищать украинскую землю, как воины Украины защитили свое государство и, в частности Италию.

Здесь (в Гостомеле - ред.) провалился план Путина за несколько дней свергнуть демократическое избранное правительство и заменить его правительством, которое бы выполняло его указания. Это место является символом провала москвы. Защитники Украины защитили, то, что им дорого, то, что любят и защитили нас. Это земля которую мы тоже должны защищать ..

- сказала Мелони в Гостомеле.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гостомеле  заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется, а также заявила о дальнейшей финансовой и оборонной поддержке Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
khostelГостомель
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
kanadaКанада
italiyaИталия
yevropaЕвропа
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
kievКиев
Трюдо у роковини вторгнення рф заявив, що боротьба України – це й боротьба Канади
On the anniversary of russia's invasion, Trudeau said that Ukraine's struggle is Canada's struggle as well
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Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

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