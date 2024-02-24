Президентка Єврокомісії запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно
Київ • УНН
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами інших європейських країн запевнила у подальшій фінансовій та оборонній підтримці України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, а також заявила про подальшу фінансову та оборонну підтримку України. Про це фон дер Ляєн заявила під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо в Гостомелі, передає УНН.
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Сьогодні ми зібралися тут з усією Європою, щоб віддати шану вашій мужності. Саме ви дали шанс українському опору. І подивіться на все, що досягла Україна з того часу. На суші - ви вигнали росію з половини територій, які вона захопила. На морі - ви витіснили російський флот і відновили морський коридор до всього світу. У повітрі - ваша оборона стала неймовірно ефективною. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет та дронів
Вона зазначила, що "все це здавалося неможливим, коли почалася війна, але знову і знову відважний народ України дивує світ".
Сьогодні ми тут, щоб сказати, що Європа буде допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для ваших військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України
Вона наголосила, що два роки тому росіяни знищили літак "Мрія", але їм не вдалося знищити мрію про вільну та процвітаючу Україну, яка посяде своє місце у самому центрі європейської родини.
Сьогодні ця мрія живе. І разом ми перетворимо її на реальність. Буде вільна і суверенна Україна, буде мир і процвітання, і буде Європа. І битва за гостомельський аеропорт не буде згадуватися, як найтемніша година в нашій історії, а натомість як початок нової ери для України і всієї Європи
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність країнам партнерам за допомогу Україні захищати людей, зміцнювати їх та зміцнювати українські можливості та українську мотивацію.