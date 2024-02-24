Президентка Єврокомісії запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, а також заявила про подальшу фінансову та оборонну підтримку України. Про це фон дер Ляєн заявила під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо в Гостомелі, передає УНН.

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Сьогодні ми зібралися тут з усією Європою, щоб віддати шану вашій мужності. Саме ви дали шанс українському опору. І подивіться на все, що досягла Україна з того часу. На суші - ви вигнали росію з половини територій, які вона захопила. На морі - ви витіснили російський флот і відновили морський коридор до всього світу. У повітрі - ваша оборона стала неймовірно ефективною. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет та дронів