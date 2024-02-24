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Президент Еврокомиссии заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется

Президент Еврокомиссии заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:46  •  14474 просмотра

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Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран заверила в дальнейшей финансовой и оборонной поддержке Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется, а также заявила о дальнейшей финансовой и оборонной поддержке Украины. Об этом фон дер Ляйен заявила во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо в Гостомеле, передает УНН.

Детали

Сегодня мы собрались здесь со всей Европой, чтобы отдать дань уважения вашему мужеству. Именно вы дали шанс украинскому сопротивлению. И посмотрите на все, что достигла Украина с тех пор. На суше - вы выгнали Россию с половины территорий, которые она захватила. На море - вы вытеснили российский флот и восстановили морской коридор ко всему миру. В воздухе - ваша оборона стала невероятно эффективной. Вы защищаете своих людей от российских ракет и дронов

- сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что "все это казалось невозможным, когда началась война, но снова и снова отважный народ Украины удивляет мир".

Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько потребуется. Будет финансовая поддержка, больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств ПВО и больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины

 - добавила президент.

Она подчеркнула, что два года назад россияне уничтожили самолет "Мрия", но им не удалось уничтожить мечту о свободной и процветающей Украине, которая займет свое место в самом центре европейской семьи.

Сегодня эта мечта живет. И вместе мы превратим ее в реальность. Будет свободная и суверенная Украина, будет мир и процветание, и будет Европа. И битва за гостомельский аэропорт не будет вспоминаться, как самый темный час в нашей истории, а вместо этого как начало новой эры для Украины и всей Европы

- резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам партнерам за помощь Украине защищать людей, укреплять их и укреплять украинские возможности и украинскую мотивацию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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khostelГостомель
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
Президентка Єврокомісії запевнила, що Європа буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно
The President of the European Commission assured that Europe will help Ukraine as long as necessary
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Президент Еврокомиссии заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется

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