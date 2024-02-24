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Зеленський разом з фон дер Ляєн, Трюдо, де Кроо, Мелоні та вшанували пам'ять полеглих захисників

Київ • УНН

 • 100186 перегляди

Президент Зеленський та лідери Канади, Італії, Бельгії та Європейської Комісії вшанували загиблих українських захисників, які віддали своє життя, борючись за свободу та суверенітет України в умовах московського вторгнення, покладанням квітів на Михайлівській площі в Києві.

Зеленський разом з фон дер Ляєн, Трюдо, де Кроо, Мелоні та вшанували пам'ять полеглих захисників

Президент Володимир Зеленський в Києві на Михайлівській площі разом з партнерами вшанували українських військових, які боролися заради України і свободи та віддали своє життя, щоб Україна - могла жити, передає УНН.

Деталі

Михайлівська площа. Стіна пам’яті. Разом з партнерами вшанували наших найхоробріших людей, які боролися заради України і свободи та віддали своє життя, щоб Україна – могла жити. Вічна слава і вдячність нашим героям!

- написав Зеленський.

Так, разом із Зеленським вшанували пам'ять полеглих захисників в російсько-українській війні на Михайлівській площі поклавши квіти біля стіни пам'яті прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Доповнення

Перед цим президент України Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення росії в України зустрівся в Гостомелі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо.

Зокрема, в Гостомелі Трюдо заявив, що боротьба України – це й боротьба Канади, адже Київ бореться не лише за свій суверенітет, а й демократію Європи, та зокрема, Канади.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Гостомель
Європейська комісія
Канада
Бельгія
Італія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
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