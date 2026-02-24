$43.300.02
ukenru
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Генассамблея ООН возобновила чрезвычайную сессию по агрессии рф против Украины

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Генеральная Ассамблея ООН возобновила 11-ю чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии россии против Украины. Решение принято по запросу Украины и Латвии.

Генассамблея ООН возобновила чрезвычайную сессию по агрессии рф против Украины
Фото: pixabay

Генеральная Ассамблея ООН возобновила 11-ю чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии россии против Украины. Об этом шла речь во время заседания Генассамблеи, передает УНН.

Подробности

Основанием для возобновления работы сессии стало обращение Украины и Латвии. Соответствующее письмо с просьбой возобновить чрезвычайную специальную сессию было направлено президенту Генеральной Ассамблеи представителями двух государств 18 февраля 2026 года.

Также было отмечено, что решение о возобновлении работы принято в соответствии с предыдущей резолюцией Генеральной Ассамблеи, которая позволяла возобновить сессию по запросу государств-членов.

Ожидается, что в рамках возобновленной сессии страны-члены ООН рассмотрят дальнейшие шаги международного сообщества в ответ на продолжающуюся агрессию россии против Украины, а также правовые механизмы привлечения рф к ответственности.

Напомним

Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой финансового кризиса. США выплатили лишь около 160 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов долларов долга.

Андрей Тимощенков

