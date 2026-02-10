Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду

$43.030.02
16:55 • 152 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 2568 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 10622 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 15480 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13047 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18469 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16426 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26657 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35192 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30797 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10 февраля, 08:13 • 10240 просмотра
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждать10 февраля, 08:41 • 7776 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчину10 февраля, 08:49 • 18924 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 14088 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция13:55 • 8144 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 8284 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 18468 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 14165 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 35534 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 43495 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 18311 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 20021 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 20007 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 46080 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 47990 просмотра
Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Маргарита Винклер, украинская иллюстраторка, победила в 67-м ежегодном конкурсе Annual Illustration Competition от Communication Arts. Ее отметили за цикл иллюстраций к книге "Homebound", изданной в Италии в ноябре 2025 года.

Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду

Украинская иллюстратор и дизайнер книжных обложек Маргарита Винклер одержала победу в международном конкурсе на присуждение лучших визуальных работ Annual Illustration Competition от издания Communication Arts. Об этом Винклер сообщила на своей инстаграм-странице, передает УНН.

Детали

Премия вручается уже 67-й год подряд. Маргариту Винклер жюри отметили за ее цикл иллюстраций к "тихой" книге Homebound (Возвращение домой). Итальянские читатели увидели издание еще в ноябре 2025 года, книга вышла в издательстве Orecchio Acerbo под названием Tornando a casa и стала первой опубликованной работой художницы.

С радостью поделюсь, что эта серия иллюстраций из моей книги Homebound  стала среди победителей 67-го ежегодного конкурса иллюстраций по коммуникационному искусству 

- написала Маргарита Винклер.

Дополнительно

Маргарита Винклер – украинская иллюстратор, дизайнер книжных обложек и анимации. В профессии с 2016 года, и уже сотрудничает с украинскими и иностранными издательствами и организациями.

Международный конкурс на присуждение лучших визуальных работ года Annual Illustration Competition проводится ежегодно изданием Communication Arts. Это один из самых известных в мире журналов о рынке визуальных коммуникаций, который с 1959 года публикует материалы по темам иллюстрации, графического дизайна, рекламы, интерактивных медиа.

Напомним

Украинский режиссер Мстислав Чернов получил награду Гильдии режиссеров Америки за документальный фильм "2000 метров до Андреевки". Это уже вторая его победа от этой Гильдии, первую он получил в 2023 году.

Алла Киосак

