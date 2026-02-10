Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду

Украинская иллюстратор и дизайнер книжных обложек Маргарита Винклер одержала победу в международном конкурсе на присуждение лучших визуальных работ Annual Illustration Competition от издания Communication Arts. Об этом Винклер сообщила на своей инстаграм-странице, передает УНН.

Детали

Премия вручается уже 67-й год подряд. Маргариту Винклер жюри отметили за ее цикл иллюстраций к "тихой" книге Homebound (Возвращение домой). Итальянские читатели увидели издание еще в ноябре 2025 года, книга вышла в издательстве Orecchio Acerbo под названием Tornando a casa и стала первой опубликованной работой художницы.

С радостью поделюсь, что эта серия иллюстраций из моей книги Homebound стала среди победителей 67-го ежегодного конкурса иллюстраций по коммуникационному искусству - написала Маргарита Винклер.

Дополнительно

Маргарита Винклер – украинская иллюстратор, дизайнер книжных обложек и анимации. В профессии с 2016 года, и уже сотрудничает с украинскими и иностранными издательствами и организациями.

Международный конкурс на присуждение лучших визуальных работ года Annual Illustration Competition проводится ежегодно изданием Communication Arts. Это один из самых известных в мире журналов о рынке визуальных коммуникаций, который с 1959 года публикует материалы по темам иллюстрации, графического дизайна, рекламы, интерактивных медиа.

