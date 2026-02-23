Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка

Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув нагороду BAFTA у номінації "Найкращий документальний фільм" на урочистій церемонії у Лондоні 22 лютого 2026 року. Картина, створена на основі реальних кадрів із життя звичайної російської школи, розкриває механізми мілітаризації освіти та впровадження державної ідеології серед дітей. Про це пише УНН.

Автором матеріалу став Павло Таланкін, колишній педагог-організатор та відеограф із міста карабаш челябінської області. Починаючи з 2022 року, він фіксував на камеру шкільні лінійки, уроки "Розмови про важливе" та патріотичні заходи, які вимагало записувати міністерство просвіти рф. У 2024 році Таланкін зумів вивезти відзнятий архів із росії та змонтувати фільм у співпраці з американським документалістом Девідом Боренштейном.

Журі відзначило хоробрість авторів у документуванні інтенсивної пропаганди та легкості, з якою державна машина маніпулює дезінформацією у навчальних закладах