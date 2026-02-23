Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка
Фільм "Містер ніхто проти путіна" отримав нагороду BAFTA за найкращий документальний фільм 22 лютого 2026 року. Стрічка показує мілітаризацію освіти в російських школах.
Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув нагороду BAFTA у номінації "Найкращий документальний фільм" на урочистій церемонії у Лондоні 22 лютого 2026 року. Картина, створена на основі реальних кадрів із життя звичайної російської школи, розкриває механізми мілітаризації освіти та впровадження державної ідеології серед дітей. Про це пише УНН.
Деталі
Автором матеріалу став Павло Таланкін, колишній педагог-організатор та відеограф із міста карабаш челябінської області. Починаючи з 2022 року, він фіксував на камеру шкільні лінійки, уроки "Розмови про важливе" та патріотичні заходи, які вимагало записувати міністерство просвіти рф. У 2024 році Таланкін зумів вивезти відзнятий архів із росії та змонтувати фільм у співпраці з американським документалістом Девідом Боренштейном.
Журі відзначило хоробрість авторів у документуванні інтенсивної пропаганди та легкості, з якою державна машина маніпулює дезінформацією у навчальних закладах
Міжнародне визнання та шлях до Оскара
Стрічка вже здобула спеціальний приз журі на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у 2025 році та була офіційно висунута Данією на здобуття найвищих кінонагород. Перемога на BAFTA зміцнює позиції фільму перед церемонією вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня 2026 року.
Наразі "Містер ніхто проти путіна" вважається одним із найуспішніших документальних проєктів року, що демонструє внутрішню трансформацію російського суспільства в умовах війни.
