Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм
Фильм "Мистер Никто против Путина" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм 22 февраля 2026 года. Лента показывает милитаризацию образования в российских школах.
Фильм "Мистер никто против путина" получил награду BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм" на торжественной церемонии в Лондоне 22 февраля 2026 года. Картина, созданная на основе реальных кадров из жизни обычной российской школы, раскрывает механизмы милитаризации образования и внедрения государственной идеологии среди детей. Об этом пишет УНН.
Детали
Автором материала стал Павел Таланкин, бывший педагог-организатор и видеограф из города Карабаш Челябинской области. Начиная с 2022 года, он фиксировал на камеру школьные линейки, уроки "Разговоры о важном" и патриотические мероприятия, которые требовало записывать министерство просвещения РФ. В 2024 году Таланкин сумел вывезти отснятый архив из России и смонтировать фильм в сотрудничестве с американским документалистом Дэвидом Боренштейном.
Жюри отметило храбрость авторов в документировании интенсивной пропаганды и легкости, с которой государственная машина манипулирует дезинформацией в учебных заведениях
Международное признание и путь к Оскару
Лента уже получила специальный приз жюри на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2025 году и была официально выдвинута Данией на соискание высших кинонаград. Победа на BAFTA укрепляет позиции фильма перед церемонией вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта 2026 года.
Сейчас "Мистер никто против путина" считается одним из самых успешных документальных проектов года, демонстрирующим внутреннюю трансформацию российского общества в условиях войны.
