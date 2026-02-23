$43.270.00
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 12056 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 20844 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 28198 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 29967 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступлении
22 февраля, 00:48 • 43719 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура
21 февраля, 23:49 • 50309 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших
21 февраля, 22:51 • 40878 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 65744 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 70164 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм 22 февраля 2026 года. Лента показывает милитаризацию образования в российских школах.

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм

Фильм "Мистер никто против путина" получил награду BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм" на торжественной церемонии в Лондоне 22 февраля 2026 года. Картина, созданная на основе реальных кадров из жизни обычной российской школы, раскрывает механизмы милитаризации образования и внедрения государственной идеологии среди детей. Об этом пишет УНН.

Детали

Автором материала стал Павел Таланкин, бывший педагог-организатор и видеограф из города Карабаш Челябинской области. Начиная с 2022 года, он фиксировал на камеру школьные линейки, уроки "Разговоры о важном" и патриотические мероприятия, которые требовало записывать министерство просвещения РФ. В 2024 году Таланкин сумел вывезти отснятый архив из России и смонтировать фильм в сотрудничестве с американским документалистом Дэвидом Боренштейном.

Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду10.02.26, 17:59 • 4682 просмотра

Жюри отметило храбрость авторов в документировании интенсивной пропаганды и легкости, с которой государственная машина манипулирует дезинформацией в учебных заведениях

- говорится в заявлении Британской академии кино и телевизионных искусств.

Международное признание и путь к Оскару

Лента уже получила специальный приз жюри на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2025 году и была официально выдвинута Данией на соискание высших кинонаград. Победа на BAFTA укрепляет позиции фильма перед церемонией вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта 2026 года.

Сейчас "Мистер никто против путина" считается одним из самых успешных документальных проектов года, демонстрирующим внутреннюю трансформацию российского общества в условиях войны.

На Черниговщине нашли редкие украиноязычные экранизации Коцюбинского20.02.26, 18:06 • 3789 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Фильм
Владимир Путин
Дания
Лондон