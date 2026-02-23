Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм

Фильм "Мистер никто против путина" получил награду BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм" на торжественной церемонии в Лондоне 22 февраля 2026 года. Картина, созданная на основе реальных кадров из жизни обычной российской школы, раскрывает механизмы милитаризации образования и внедрения государственной идеологии среди детей. Об этом пишет УНН.

Автором материала стал Павел Таланкин, бывший педагог-организатор и видеограф из города Карабаш Челябинской области. Начиная с 2022 года, он фиксировал на камеру школьные линейки, уроки "Разговоры о важном" и патриотические мероприятия, которые требовало записывать министерство просвещения РФ. В 2024 году Таланкин сумел вывезти отснятый архив из России и смонтировать фильм в сотрудничестве с американским документалистом Дэвидом Боренштейном.

Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду

Жюри отметило храбрость авторов в документировании интенсивной пропаганды и легкости, с которой государственная машина манипулирует дезинформацией в учебных заведениях