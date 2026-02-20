На Черниговщине нашли редкие украиноязычные экранизации Коцюбинского
В Черниговском музее Коцюбинского нашли редкие украиноязычные версии экранизаций произведений писателя. Среди находок - фильмокопии короткометражных и полнометражных фильмов 1950-х годов.
В Черниговском литературно-мемориальном музее-заповеднике Михаила Коцюбинского обнаружили редкие украиноязычные варианты экранизаций известного украинского писателя Михаила Коцюбинского (1864 – 1913). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Довженко-центр.
Детали
Главный хранитель фондов Екатерина Федько и киновед Довженко-Центра Олег Олифер нашли следующие уникальные артефакты:
- 35 мм фильмокопии коротких метров «Пе-коптер (На
печь)» (1956, реж. Владимир Карасев) и «Кони не виноваты» (1956, реж. Станислав
Комар) производства Одесской киностудии;
- 16 мм фильмокопии полных метров «Кровавый рассвет» (1956, реж. Алексей Швачко) и «Дорогой ценой» (1957, реж. Марк Донской)
производства Киевской киностудии им. Довженко.
Находка в Чернигове - редкость и большая удача. Большинство украинских фильмов 1950-1960-х годов имели украиноязычные варианты, однако большая их часть на данный момент считается утраченной. После исследования состояния пленок и соответствующей подготовки фильмы будут оцифрованы Кинолабораторией Довженко-Центра
