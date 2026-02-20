$43.270.03
16:35 • 468 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 6390 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 12033 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 13730 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 16105 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 30673 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13027 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19977 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50018 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82647 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

На Черниговщине нашли редкие украиноязычные экранизации Коцюбинского

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В Черниговском музее Коцюбинского нашли редкие украиноязычные версии экранизаций произведений писателя. Среди находок - фильмокопии короткометражных и полнометражных фильмов 1950-х годов.

На Черниговщине нашли редкие украиноязычные экранизации Коцюбинского
Фото: Довженко-Центр

В Черниговском литературно-мемориальном музее-заповеднике Михаила Коцюбинского обнаружили редкие украиноязычные варианты экранизаций известного украинского писателя Михаила Коцюбинского (1864 – 1913). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Довженко-центр.

Детали

Главный хранитель фондов Екатерина Федько и киновед Довженко-Центра Олег Олифер нашли следующие уникальные артефакты:

  35 мм фильмокопии коротких метров «Пе-коптер (На печь)» (1956, реж. Владимир Карасев) и «Кони не виноваты» (1956, реж. Станислав Комар) производства Одесской киностудии;
    16 мм фильмокопии полных метров «Кровавый рассвет» (1956, реж. Алексей Швачко) и «Дорогой ценой» (1957, реж. Марк Донской) производства Киевской киностудии им. Довженко.

      Находка в Чернигове - редкость и большая удача. Большинство украинских фильмов 1950-1960-х годов имели украиноязычные варианты, однако большая их часть на данный момент считается утраченной. После исследования состояния пленок и соответствующей подготовки фильмы будут оцифрованы Кинолабораторией Довженко-Центра

      - говорится в сообщении.

      Напомним

      Ранее УНН сообщал, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы.

      Евгений Устименко

