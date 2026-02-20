На Черниговщине нашли редкие украиноязычные экранизации Коцюбинского

Фото: Довженко-Центр

В Черниговском литературно-мемориальном музее-заповеднике Михаила Коцюбинского обнаружили редкие украиноязычные варианты экранизаций известного украинского писателя Михаила Коцюбинского (1864 – 1913). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Довженко-центр.

Детали

Главный хранитель фондов Екатерина Федько и киновед Довженко-Центра Олег Олифер нашли следующие уникальные артефакты:

35 мм фильмокопии коротких метров «Пе-коптер (На печь)» (1956, реж. Владимир Карасев) и «Кони не виноваты» (1956, реж. Станислав Комар) производства Одесской киностудии;

16 мм фильмокопии полных метров «Кровавый рассвет» (1956, реж. Алексей Швачко) и «Дорогой ценой» (1957, реж. Марк Донской) производства Киевской киностудии им. Довженко.

Находка в Чернигове - редкость и большая удача. Большинство украинских фильмов 1950-1960-х годов имели украиноязычные варианты, однако большая их часть на данный момент считается утраченной. После исследования состояния пленок и соответствующей подготовки фильмы будут оцифрованы Кинолабораторией Довженко-Центра - говорится в сообщении.

