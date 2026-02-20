$43.270.03
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 9972 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 11772 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 13966 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 27430 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12452 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19573 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49785 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82357 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51616 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
На Чернігівщині знайшли рідкісні україномовні екранізації Коцюбинського

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Чернігівському музеї Коцюбинського знайшли рідкісні україномовні версії екранізацій творів письменника. Серед знахідок - фільмокопії короткометражних та повнометражних фільмів 1950-х років.

На Чернігівщині знайшли рідкісні україномовні екранізації Коцюбинського
Фото: Довженко-Центр

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського виявили рідкісні українськомовні варіанти екранізацій відомого українського письменника Михайла Коцюбинського (1864 – 1913). Про це повідомляє УНН з посиланням на Довженко-центр.

Деталі

Головна зберігачка фондів Катерина Федько і кінознавець Довженко-Центру Олег Оліфер знайшли наступні унікальні артефакти:

  • 35 мм фільмокопії коротких метрів «Пе-коптьор (На піч)» (1956, реж. Володимир Карасьов) і «Коні не винні» (1956, реж. Станіслав Комар) виробництва Одеської кіностудії;
    • 16 мм фільмокопії повних метрів «Кривавий світанок» (1956, реж. Олексій Швачко) і «Дорогою ціною» (1957, реж. Марк Донськой) виробництва Київської кіностудії ім. Довженка.

      Знахідка у Чернігові - рідкість і велика удача. Більшість українських фільмів 1950-1960-х років мали українськомовні варіанти, проте велика їх частина на даний момент вважається втраченою. Після дослідження стану плівок і відповідної підготовки фільми будуть оцифровані Кінолабораторією Довженко-Центру

      - йдеться в дописі.

      Нагадаємо

      Раніше УНН повідомляв, що у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя українського гетьмана Івана Мазепи.

      Євген Устименко

      СуспільствоКультура
      Режисер
      Фільм
      Чернігів
      Київ