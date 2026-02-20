На Чернігівщині знайшли рідкісні україномовні екранізації Коцюбинського

Фото: Довженко-Центр

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського виявили рідкісні українськомовні варіанти екранізацій відомого українського письменника Михайла Коцюбинського (1864 – 1913). Про це повідомляє УНН з посиланням на Довженко-центр.

Деталі

Головна зберігачка фондів Катерина Федько і кінознавець Довженко-Центру Олег Оліфер знайшли наступні унікальні артефакти:

35 мм фільмокопії коротких метрів «Пе-коптьор (На піч)» (1956, реж. Володимир Карасьов) і «Коні не винні» (1956, реж. Станіслав Комар) виробництва Одеської кіностудії;

16 мм фільмокопії повних метрів «Кривавий світанок» (1956, реж. Олексій Швачко) і «Дорогою ціною» (1957, реж. Марк Донськой) виробництва Київської кіностудії ім. Довженка.

Знахідка у Чернігові - рідкість і велика удача. Більшість українських фільмів 1950-1960-х років мали українськомовні варіанти, проте велика їх частина на даний момент вважається втраченою. Після дослідження стану плівок і відповідної підготовки фільми будуть оцифровані Кінолабораторією Довженко-Центру - йдеться в дописі.

