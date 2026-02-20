На Чернігівщині знайшли рідкісні україномовні екранізації Коцюбинського
Київ • УНН
У Чернігівському музеї Коцюбинського знайшли рідкісні україномовні версії екранізацій творів письменника. Серед знахідок - фільмокопії короткометражних та повнометражних фільмів 1950-х років.
У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського виявили рідкісні українськомовні варіанти екранізацій відомого українського письменника Михайла Коцюбинського (1864 – 1913). Про це повідомляє УНН з посиланням на Довженко-центр.
Деталі
Головна зберігачка фондів Катерина Федько і кінознавець Довженко-Центру Олег Оліфер знайшли наступні унікальні артефакти:
- 35 мм фільмокопії коротких метрів «Пе-коптьор (На
піч)» (1956, реж. Володимир Карасьов) і «Коні не винні» (1956, реж. Станіслав
Комар) виробництва Одеської кіностудії;
- 16 мм фільмокопії повних метрів «Кривавий світанок» (1956, реж. Олексій Швачко) і «Дорогою ціною» (1957, реж. Марк Донськой)
виробництва Київської кіностудії ім. Довженка.
Знахідка у Чернігові - рідкість і велика удача. Більшість українських фільмів 1950-1960-х років мали українськомовні варіанти, проте велика їх частина на даний момент вважається втраченою. Після дослідження стану плівок і відповідної підготовки фільми будуть оцифровані Кінолабораторією Довженко-Центру
