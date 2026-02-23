$43.270.00
19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 40708 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 42677 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 42846 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 33987 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 36487 просмотра
Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне

Киев • УНН

 • 576 просмотра

"Одна битва за другой" получила 6 наград, включая лучший фильм, на британской кинопремии BAFTA

Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне

Лента режиссера Пола Томаса Андерсона получила шесть наград Британской академии кино и телевизионных искусств, включая победу в категории "Лучший фильм". Картина также получила отличия за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, монтаж и мужскую роль второго плана, которую исполнил Шон Пенн. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Этот фильм - свидетельство того, что мы должны уделять внимание каждому моменту нашей работы, особенно когда работаем с людьми, которые борются за свою жизнь

- заявил Пол Томас Андерсон во время получения награды, почтив память покойного продюсера ленты Адама Сомнера.

Успех британских проектов и актерские триумфы

Историческая драма "Гамнет", рассказывающая о семье Уильяма Шекспира, была признана лучшим британским фильмом года. Исполнительница главной роли Джесси Бакли получила награду как лучшая актриса, став первой ирландской звездой, одержавшей победу в этой номинации.

Украинская иллюстрация среди лучших в мире: Маргарита Винклер получила международную награду10.02.26, 17:59 • 4688 просмотров

Настоящей неожиданностью вечера стала победа Роберта Арамайо в категории "Лучший актер" за роль в независимой драме "Я клянусь", где он опередил таких известных претендентов, как Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Жанровое кино и технические достижения

Вампирская сага "Грешники" Райана Куглера получила три статуэтки, среди которых награды за лучший оригинальный сценарий и музыку, а Вунми Мосаку стала лучшей актрисой второго плана. Готический хоррор Гильермо дель Торо "Франкенштейн" также одержал три технические победы - за лучший дизайн костюмов, грим и работу художников-постановщиков.

Лучшим анимационным фильмом года назвали "Зверополис 2", а документальная лента "Мистер Никто против путина" подтвердила свой статус фаворита, одержав победу в своей категории.

Фильм "Мистер Никто против Путина" получил премию BAFTA как лучший документальный фильм23.02.26, 00:19 • 2106 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Ассошиэйтед Пресс
Лондон