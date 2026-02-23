Политический триллер "Одна битва за другой" стал главным триумфатором кинопремии BAFTA в Лондоне

Лента режиссера Пола Томаса Андерсона получила шесть наград Британской академии кино и телевизионных искусств, включая победу в категории "Лучший фильм". Картина также получила отличия за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, монтаж и мужскую роль второго плана, которую исполнил Шон Пенн. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Этот фильм - свидетельство того, что мы должны уделять внимание каждому моменту нашей работы, особенно когда работаем с людьми, которые борются за свою жизнь - заявил Пол Томас Андерсон во время получения награды, почтив память покойного продюсера ленты Адама Сомнера.

Успех британских проектов и актерские триумфы

Историческая драма "Гамнет", рассказывающая о семье Уильяма Шекспира, была признана лучшим британским фильмом года. Исполнительница главной роли Джесси Бакли получила награду как лучшая актриса, став первой ирландской звездой, одержавшей победу в этой номинации.

Настоящей неожиданностью вечера стала победа Роберта Арамайо в категории "Лучший актер" за роль в независимой драме "Я клянусь", где он опередил таких известных претендентов, как Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Жанровое кино и технические достижения

Вампирская сага "Грешники" Райана Куглера получила три статуэтки, среди которых награды за лучший оригинальный сценарий и музыку, а Вунми Мосаку стала лучшей актрисой второго плана. Готический хоррор Гильермо дель Торо "Франкенштейн" также одержал три технические победы - за лучший дизайн костюмов, грим и работу художников-постановщиков.

Лучшим анимационным фильмом года назвали "Зверополис 2", а документальная лента "Мистер Никто против путина" подтвердила свой статус фаворита, одержав победу в своей категории.

