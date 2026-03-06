$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 17799 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 23548 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 52675 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 92738 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 49761 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 44164 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70647 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26571 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50250 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 1848 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 11730 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 14676 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 36083 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 42900 перегляди
"Оскар-2026" в Україні коментуватиме відомий актор

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Пряму трансляцію церемонії "Оскар" в Україні покаже "Суспільне Культура" в ніч з 15 на 16 березня. Коментуватиме подію актор Олексій Гнатковський, переклад забезпечать Юрій Мазур та Людмила Дяченко.

"Оскар-2026" в Україні коментуватиме відомий актор

У ніч із 15 на 16 березня українські глядачі зможуть побачити пряму трансляцію церемонії вручення премії "Оскар" на телеканалі "Суспільне Культура". Коментуватиме подію актор театру і кіно та режисер Олексій Гнатковський, а переклад українською мовою забезпечать синхронні перекладачі Юрій Мазур і Людмила Дяченко, передає УНН з посиланням на "Суспільне Культура".

Деталі

Олексій Гнатковський також стане ведучим передшоу, яке передуватиме основній частині церемонії. Переклад прямого ефіру українською мовою забезпечуватимуть синхронні перекладачі Юрій Мазур та Людмила Дяченко. Вони мають значний досвід роботи як в Україні, так і за кордоном, зокрема співпрацювали з міжнародними організаціями та працювали на різних кінофестивалях. Для глядачів із порушеннями слуху протягом усієї трансляції буде доступний переклад жестовою мовою. Його здійснюватимуть перекладачки Суспільного — Анфіса Худашова та Лада Соколюк.

Передшоу розпочнеться о 23:00. О 00:30 стартує трансляція з червоної доріжки, а сама церемонія вручення нагород — о 01:00. Телеканал "Суспільне Культура" володіє ексклюзивними правами на показ премії "Оскар" в Україні до 2028 року включно. Це означає, що саме цей мовник транслюватиме і ювілейну, соту церемонію. Цьогорічну подію вдруге поспіль проведе відомий американський телеведучий, комік і продюсер Конан О’Браєн — лауреат премії "Еммі".

Найбільше номінацій цього року отримала стрічка "Грішники" — фільм представлений одразу у 16 категоріях. Таким чином картина перевершила попередній рекорд, який тривалий час утримували стрічки "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд", що свого часу мали по 14 номінацій. Водночас актор Тімоті Шаламе став наймолодшим виконавцем, якого тричі номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий актор" з часів Марлона Брандо. Організатори премії також повідомили, що під час церемонії прозвучать лише дві з п’яти пісень, які претендують на нагороду. Йдеться про композиції "Голден" з анімаційного фільму "Кейпоп-мисливиці на демонів" та "Я збрехав тобі" зі стрічки "Грішники".

Таке рішення пояснили обмеженнями телевізійного ефіру та оновленим форматом шоу. Водночас документальна робота українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" цього року не потрапила до списку номінантів. Натомість у цій категорії представлено фільм "Пан Ніхто проти путіна" (Mr. Nobody Against Putin). Стрічка розповідає історію вчителя Павла Таланкіна з шахтарського містечка біля Уральських гір, який фіксує життя своїх учнів і водночас документує вплив російської влади на формування громадської думки під час російсько-української війни.

Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження

Станіслав Кармазін

