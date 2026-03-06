"Оскар-2026" в Україні коментуватиме відомий актор

У ніч із 15 на 16 березня українські глядачі зможуть побачити пряму трансляцію церемонії вручення премії "Оскар" на телеканалі "Суспільне Культура". Коментуватиме подію актор театру і кіно та режисер Олексій Гнатковський, а переклад українською мовою забезпечать синхронні перекладачі Юрій Мазур і Людмила Дяченко, передає УНН з посиланням на "Суспільне Культура".

Деталі

Олексій Гнатковський також стане ведучим передшоу, яке передуватиме основній частині церемонії. Переклад прямого ефіру українською мовою забезпечуватимуть синхронні перекладачі Юрій Мазур та Людмила Дяченко. Вони мають значний досвід роботи як в Україні, так і за кордоном, зокрема співпрацювали з міжнародними організаціями та працювали на різних кінофестивалях. Для глядачів із порушеннями слуху протягом усієї трансляції буде доступний переклад жестовою мовою. Його здійснюватимуть перекладачки Суспільного — Анфіса Худашова та Лада Соколюк.

Передшоу розпочнеться о 23:00. О 00:30 стартує трансляція з червоної доріжки, а сама церемонія вручення нагород — о 01:00. Телеканал "Суспільне Культура" володіє ексклюзивними правами на показ премії "Оскар" в Україні до 2028 року включно. Це означає, що саме цей мовник транслюватиме і ювілейну, соту церемонію. Цьогорічну подію вдруге поспіль проведе відомий американський телеведучий, комік і продюсер Конан О’Браєн — лауреат премії "Еммі".

Найбільше номінацій цього року отримала стрічка "Грішники" — фільм представлений одразу у 16 категоріях. Таким чином картина перевершила попередній рекорд, який тривалий час утримували стрічки "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд", що свого часу мали по 14 номінацій. Водночас актор Тімоті Шаламе став наймолодшим виконавцем, якого тричі номінували на "Оскар" у категорії "Найкращий актор" з часів Марлона Брандо. Організатори премії також повідомили, що під час церемонії прозвучать лише дві з п’яти пісень, які претендують на нагороду. Йдеться про композиції "Голден" з анімаційного фільму "Кейпоп-мисливиці на демонів" та "Я збрехав тобі" зі стрічки "Грішники".

Таке рішення пояснили обмеженнями телевізійного ефіру та оновленим форматом шоу. Водночас документальна робота українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" цього року не потрапила до списку номінантів. Натомість у цій категорії представлено фільм "Пан Ніхто проти путіна" (Mr. Nobody Against Putin). Стрічка розповідає історію вчителя Павла Таланкіна з шахтарського містечка біля Уральських гір, який фіксує життя своїх учнів і водночас документує вплив російської влади на формування громадської думки під час російсько-української війни.

