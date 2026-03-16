Нові удари сколихнули Близький Схід, пожежа біля аеропорту Дубая порушила польоти

Країни Близького Сходу у понеділок зазнали нових ударів, а великий авіахаб, міжнародний аеропорт Дубая, призупинив польоти на кілька годин через пожежу неподалік, на тлі того, як конфлікт у регіоні триває вже 17 днів, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ось що відомо на ранок:

нові атаки: над Тегераном клубився густий дим, іранські державні ЗМІ повідомили про гучні вибухи у столиці. Декілька авіаударів було завдано по південних передмістях Бейрута та півдню Лівану.

В ОАЕ спалахнула ємність з пальним біля міжнародного аеропорту Дубая, що тимчасово порушило авіасполучення. Пізніше Emirates заявила, що відновить обмежену кількість рейсів із аеропорту. Аеропорт Дубая підтвердив "поступове відновлення деяких рейсів до та з міжнародного аеропорту Дубая (DXB) до вибраних напрямків після тимчасового призупинення, запровадженого як запобіжний захід"

Ізраїль вводить війська до Лівану: ізраїльські військові заявили, що почали «обмежені та цілеспрямовані наземні операції» проти ключових опорних пунктів «Хезболли» на півдні Лівану;

нафтопровід у Каліфорнії: президент США Дональд Трамп скористався виконавчою владою, щоб відновити роботу спірного нафтопроводу біля узбережжя Каліфорнії. Міністерство енергетики США заявило, що розпорядження спрямоване на «усунення ризиків збоїв у постачаннях» та зниження залежності США від іноземної нафти, значна частина якої транспортується через Ормузьку протоку, фактично закриту з початку війни;

тайський екіпаж повертається додому: 20 членів екіпажу, врятованих з тайського вантажного судна, атакованого в Ормузькій протоці минулого тижня, благополучно прибули до Бангкока. Щонайменше три члени екіпажу залишаються зниклими безвісти.

ціни на нафту зростають: у неділю ввечері ціна на нафту зросла до найвищого рівня з липня 2022 року. Ціна на нафту марки Brent, світовий стандарт, зросла на 2,9% до приблизно 106,12 доларів за барель. Ціна на американську нафту зросла на 2,6% до 101,53 доларів.

