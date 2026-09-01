Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico

$44.550.0151.880.02
ukenru
04:51 • 3754 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
04:39 • 4514 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
04:32 • 3814 перегляди
росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
03:48 • 4184 перегляди
У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина
00:56 • 10543 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
23:55 • 10320 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
31 серпня, 23:41 • 10638 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
31 серпня, 23:30 • 10272 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
31 серпня, 21:06 • 11433 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
31 серпня, 20:52 • 11309 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.6м/с
53%
749мм
Популярнi новини
Палата представників США вагається з пакетом санкцій Грема щодо росії - ЗМІ31 серпня, 19:52 • 4754 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 6428 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto00:07 • 3828 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01:03 • 10788 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 3134 перегляди
Публікації
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 1978 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 17928 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 34315 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 37622 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 35780 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Нарендра Моді
Магатма Ганді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Бориспіль
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 3152 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto00:07 • 3846 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 6446 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 33639 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 33603 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Золото
Су-25
МіГ-29
Су-24

Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico

Київ • УНН

 • 816 перегляди

російський міністр фінансів узяв участь у переговорах G20 за рішенням адміністрації Трампа. Європейці бойкотували спільне фото.

Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула росію до повноцінної участі в зустрічі міністрів фінансів G20, що спричинило невдоволення європейських союзників, які прагнуть зберегти ізоляцію москви через війну проти України. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністр фінансів рф антон сілуанов взяв участь у першому дні переговорів G20 в американському Ешвіллі. На полях зустрічі з ним також особисто зустрівся міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Білому домі підтвердили, що рішення допустити росію до переговорів ухвалила адміністрація Трампа. Сам американський президент пояснив свою позицію бажанням підтримувати відносини з усіма.

Нам подобається ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху – це те, що я ладнаю з усіма

– заявив Трамп.

Європейці відмовилися фотографуватися з російським міністром

Участь сілуанова викликала спротив європейських представників. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що не фотографуватиметься разом із російським посадовцем, та узгодив цю позицію з іншими європейськими колегами. У результаті групове фото зробили без сілуанова та російської делегації.

У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа01.09.26, 02:55 • 10317 переглядiв

Під час особистої зустрічі Бессент заявив сілуанову, що війна проти України має завершитися. За інформацією Politico, глава американського Мінфіну також дав зрозуміти, що США не пропонуватимуть росії економічної допомоги до завершення війни. Сторони обговорили план Трампа щодо миру та економічного зростання.

Повернення росії стало різкою зміною американського підходу порівняно з попередніми роками. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році представники адміністрації Джо Байдена разом із європейськими союзниками публічно протестували проти участі москви в міжнародних економічних форумах.

Поява російського міністра на саміті G20 викликала роздратування європейців - ЗМІ31.08.26, 20:42 • 5760 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Німеччина
Джо Байден
Україна