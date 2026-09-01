Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула росію до повноцінної участі в зустрічі міністрів фінансів G20, що спричинило невдоволення європейських союзників, які прагнуть зберегти ізоляцію москви через війну проти України. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Міністр фінансів рф антон сілуанов взяв участь у першому дні переговорів G20 в американському Ешвіллі. На полях зустрічі з ним також особисто зустрівся міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Білому домі підтвердили, що рішення допустити росію до переговорів ухвалила адміністрація Трампа. Сам американський президент пояснив свою позицію бажанням підтримувати відносини з усіма.

Нам подобається ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху – це те, що я ладнаю з усіма – заявив Трамп.

Європейці відмовилися фотографуватися з російським міністром

Участь сілуанова викликала спротив європейських представників. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що не фотографуватиметься разом із російським посадовцем, та узгодив цю позицію з іншими європейськими колегами. У результаті групове фото зробили без сілуанова та російської делегації.

У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа

Під час особистої зустрічі Бессент заявив сілуанову, що війна проти України має завершитися. За інформацією Politico, глава американського Мінфіну також дав зрозуміти, що США не пропонуватимуть росії економічної допомоги до завершення війни. Сторони обговорили план Трампа щодо миру та економічного зростання.

Повернення росії стало різкою зміною американського підходу порівняно з попередніми роками. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році представники адміністрації Джо Байдена разом із європейськими союзниками публічно протестували проти участі москви в міжнародних економічних форумах.

Поява російського міністра на саміті G20 викликала роздратування європейців - ЗМІ