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У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа

Київ • УНН

 • 3306 перегляди

Мінфін рф не згадав про Україну у звіті G20. США заявили, що Бессент і силуанов обговорювали план Трампа щодо завершення війни.

У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа

Міністерство фінансів рф оприлюднило свою версію переговорів під час зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G20 у США, не згадавши обговорення завершення війни проти України. Водночас американські ЗМІ та представники США повідомляли, що глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорював із російським міністром антоном силуановим план Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни, пише УНН.

Деталі

У російському Мінфіні заявили, що під час першого дня зустрічі силуанов брав участь у сесіях щодо ситуації у світовій економіці, стимулювання економічного зростання та врегулювання суверенної заборгованості. Про Україну чи переговори щодо завершення війни у повідомленні російського відомства не йдеться.

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силуанов натомість заявив про необхідність повернути G20 роль механізму фінансової координації та назвав основними проблемами світової економіки "геополітичну фрагментацію" і зростання глобального боргу.

У США повідомили про зовсім іншу тему переговорів

Раніше американські ЗМІ з посиланням на представників адміністрації США повідомили, що Бессент провів окрему зустріч із силуановим на полях G20 в Ешвіллі. За даними CNBC, Fox Business та інших американських медіа, однією з тем був запропонований адміністрацією Трампа план щодо завершення російсько-української війни.

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Американський посадовець також підтвердив AFP, що під час зустрічі обговорювали можливе врегулювання війни. Водночас російська сторона, повідомляючи про контакти силуанова у США, обмежилася формулюваннями про фінансові та економічні питання.

Сам силуанов під час G20 заявив, що новими "точками зростання" російської економіки стали автоматизація, впровадження штучного інтелекту, імпортозаміщення та інші внутрішні фактори.

Про переговори з американською стороною щодо України у наведеному Мінфіном рф звіті він не згадував.

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Степан Гафтко

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