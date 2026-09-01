В Минфине рф «забыли» об Украине, рассказывая о встрече G20, хотя США заявили об обсуждении плана Трампа

Министерство финансов рф обнародовало свою версию переговоров во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20 в США, не упомянув обсуждение завершения войны против Украины. В то же время американские СМИ и представители США сообщали, что глава Минфина США Скотт Бессент обсуждал с российским министром Антоном Силуановым план Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны, пишет УНН.

Детали

В российском Минфине заявили, что в первый день встречи Силуанов участвовал в сессиях, посвящённых ситуации в мировой экономике, стимулированию экономического роста и урегулированию суверенной задолженности. Об Украине или переговорах по завершению войны в сообщении российского ведомства не упоминается.

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Силуанов вместо этого заявил о необходимости вернуть G20 роль механизма финансовой координации и назвал основными проблемами мировой экономики "геополитическую фрагментацию" и рост глобального долга.

В США сообщили о совершенно другой теме переговоров

Ранее американские СМИ со ссылкой на представителей администрации США сообщили, что Бессент провёл отдельную встречу с Силуановым на полях G20 в Эшвилле. По данным CNBC, Fox Business и других американских медиа, одной из тем был предложенный администрацией Трампа план по завершению российско-украинской войны.

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Американский чиновник также подтвердил AFP, что во время встречи обсуждалось возможное урегулирование войны. В то же время российская сторона, сообщая о контактах Силуанова в США, ограничилась формулировками о финансовых и экономических вопросах.

Сам Силуанов во время G20 заявил, что новыми "точками роста" российской экономики стали автоматизация, внедрение искусственного интеллекта, импортозамещение и другие внутренние факторы.

О переговорах с американской стороной по Украине в приведённом Минфином рф отчёте он не упоминал.

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