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Трамп вернул Россию на встречу G20, но Европа выступает против — Politico

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

российский министр финансов принял участие в переговорах G20 по решению администрации Трампа. Европейцы бойкотировали совместную фотографию.

Трамп вернул Россию на встречу G20, но Европа выступает против — Politico

Администрация президента США Дональда Трампа вернула Россию к полноценному участию во встрече министров финансов G20, что вызвало недовольство европейских союзников, стремящихся сохранить изоляцию Москвы из-за войны против Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в первом дне переговоров G20 в американском Эшвилле. На полях встречи с ним также лично встретился министр финансов США Скотт Бессент.

В Белом доме подтвердили, что решение допустить Россию к переговорам приняла администрация Трампа. Сам американский президент объяснил свою позицию желанием поддерживать отношения со всеми.

Нам нравится ладить со всеми. Одна из причин моего успеха — это то, что я лажу со всеми

— заявил Трамп.

Европейцы отказались фотографироваться с российским министром

Участие Силуанова вызвало сопротивление европейских представителей. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что не будет фотографироваться вместе с российским чиновником, и согласовал эту позицию с другими европейскими коллегами. В результате групповое фото сделали без Силуанова и российской делегации.

В Минфине рф «забыли» об Украине, рассказывая о встрече G20, хотя США заявили об обсуждении плана Трампа01.09.26, 02:55 • 10592 просмотра

Во время личной встречи Бессент заявил Силуанову, что война против Украины должна завершиться. По информации Politico, глава американского Минфина также дал понять, что США не будут предлагать России экономическую помощь до окончания войны. Стороны обсудили план Трампа относительно мира и экономического роста.

Возвращение России стало резким изменением американского подхода по сравнению с предыдущими годами. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году представители администрации Джо Байдена вместе с европейскими союзниками публично протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах.

Появление российского министра на саммите G20 вызвало раздражение европейцев — СМИ31.08.26, 20:42 • 5816 просмотров

Степан Гафтко

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