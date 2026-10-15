В Подмосковье заподозрили вспышку оспы обезьян: 5 человек госпитализировали

В Московской области России госпитализировали 5 человек, контактировавших с пациентом с подозрением на оспу обезьян. Медики проверяют их на наличие инфекции, а региональные власти заявляют, что контролируют ситуацию. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В министерстве здравоохранения Московской области отметили, что всем госпитализированным провели необходимые обследования и взяли анализы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей

По предварительным данным, ни у одного из 5 пациентов нет симптомов заболевания. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. При этом информации о подтверждении нового случая заражения пока нет.

В регионе уже фиксировали случаи оспы обезьян

В феврале 2026 года в Подмосковье выявили несколько случаев инфицирования. Тогда в больницу в Домодедово попал мужчина с подозрением на оспу обезьян, которое впоследствии подтвердили. Позже госпитализировали человека, который контактировал с ним.

Еще через 2 недели заболевание диагностировали у 2 туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Таиланда.

Справочно

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая может вызывать повышение температуры, увеличение лимфатических узлов и болезненные высыпания на коже. Наиболее широко заболевание распространено в странах Африки.

По словам российского вирусолога Виталия Зверева, природными носителями вируса являются некоторые виды грызунов. Люди могут заразиться в результате контакта с инфицированными животными, в частности через укусы или царапины.

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