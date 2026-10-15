У підмосков'ї запідозрили спалах мавпячої віспи: 5 людей госпіталізували
Київ • УНН
П’ятьох людей госпіталізували після контакту з пацієнтом із підозрою на мавпячу віспу. Симптомів у них немає, аналізи ще перевіряють.
У московській області росії госпіталізували 5 людей, які контактували з пацієнтом із підозрою на мавпячу віспу. Медики перевіряють їх на наявність інфекції, а регіональна влада заявляє, що контролює ситуацію. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
У міністерстві охорони здоров'я московської області зазначили, що всім госпіталізованим провели необхідні обстеження та взяли аналізи. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів
За попередніми даними, жоден із 5 пацієнтів не має симптомів захворювання. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. Водночас інформації про підтвердження нового випадку зараження поки немає.
У регіоні вже фіксували випадки мавпячої віспи
У лютому 2026 року в підмосков'ї виявили кілька випадків інфікування. Тоді до лікарні в домодєдово потрапив чоловік із підозрою на мавпячу віспу, яку згодом підтвердили. Пізніше госпіталізували людину, яка з ним контактувала.
Ще через 2 тижні захворювання діагностували у 2 туристів, які прибули до санкт-петербурга з таїланду.
Довідково
Мавпяча віспа – вірусна інфекція, яка може спричиняти підвищення температури, збільшення лімфатичних вузлів та болісні висипання на шкірі. Найбільше захворювання поширене в країнах Африки.
За словами російського вірусолога віталія звєрєва, природними носіями вірусу є деякі види гризунів. Люди можуть заразитися внаслідок контакту з інфікованими тваринами, зокрема через укуси або подряпини.
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