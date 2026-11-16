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Пожар в торговом центре на курорте в Таиланде унес жизнь 11 человек

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

На Пхукете пожар в торговом центре убил 11 человек и травмировал 16. Среди пострадавших туристов нет, причину возгорания\r\nрасследуют.

Пожар в торговом центре на курорте в Таиланде унес жизнь 11 человек

Пожар в ночь на 16 ноября охватил коммерческий торговый центр на южном курортном острове Пхукет в Таиланде, в результате чего погибли 11 человек и 16 получили ранения. Об этом полиция сообщила Reuters, пишет УНН.

Подробности

Пожар начался в здании, где размещался бизнес по прокату автомобилей, а позже распространился на несколько соседних зданий.

Пожар вспыхнул около 3:17 утра (22:17 15 ноября по Киеву), и пожарным потребовалось около двух часов, чтобы взять его под контроль, сообщили власти Таиланда.

15 пострадавших были гражданами Таиланда, а один — гражданином Мьянмы. Среди погибших или пострадавших туристов нет, сообщила полиция.

Причина пожара остается предметом расследования.

Здание расположено в городской зоне, недалеко от популярного пляжа Патонг на западном побережье Пхукета.

Пожар произошел через четыре месяца после пожара в бангкокском баре, в котором погибли по меньшей мере 27 человек.

Пожар в баре в Бангкоке унес жизни 30 человек14.07.26, 08:29 • 4614 просмотров

Юлия Шрамко

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