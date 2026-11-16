Пожар в торговом центре на курорте в Таиланде унес жизнь 11 человек
Киев • УНН
На Пхукете пожар в торговом центре убил 11 человек и травмировал 16. Среди пострадавших туристов нет, причину возгорания\r\nрасследуют.
Пожар в ночь на 16 ноября охватил коммерческий торговый центр на южном курортном острове Пхукет в Таиланде, в результате чего погибли 11 человек и 16 получили ранения. Об этом полиция сообщила Reuters, пишет УНН.
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Пожар начался в здании, где размещался бизнес по прокату автомобилей, а позже распространился на несколько соседних зданий.
Пожар вспыхнул около 3:17 утра (22:17 15 ноября по Киеву), и пожарным потребовалось около двух часов, чтобы взять его под контроль, сообщили власти Таиланда.
15 пострадавших были гражданами Таиланда, а один — гражданином Мьянмы. Среди погибших или пострадавших туристов нет, сообщила полиция.
Причина пожара остается предметом расследования.
Здание расположено в городской зоне, недалеко от популярного пляжа Патонг на западном побережье Пхукета.
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