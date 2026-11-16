Пожежа в торговому центрі на курорті в Таїланді забрала життя 11 людей
Київ • УНН
На Пхукеті пожежа в торговому центрі вбила 11 людей і травмувала 16. Серед постраждалих туристів немає, причину займання розслідують.
Пожежа у ніч на 16 листопада охопила комерційний торговий центр на південному курортному острові Пхукет у Таїланді, в результаті чого загинули 11 людей та 16 отримали поранення. Про це повідомила поліція Reuters, пише УНН.
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Пожежа розпочалася в будівлі, де розміщувався бізнес з прокату автомобілів, а пізніше поширилася на кілька сусідніх будівель.
Пожежа спалахнула близько 3:17 ранку (22:17 15 листопада за Києвом), і пожежникам знадобилося близько двох годин, щоб взяти її під контроль, повідомила влада Таїланду.
15 постраждалих були громадянами Таїланду, а один - громадянином М'янми. Серед загиблих або постраждалих туристів немає, повідомила поліція.
Причина пожежі залишається предметом розслідування.
Будівля розташована в міській зоні, поблизу популярного пляжу Патонг на західному узбережжі Пхукета.
Пожежа сталася через чотири місяці після пожежі в бангкокському барі, в якій загинуло щонайменше 27 людей.
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