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В России арестовали топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» за хищение более 5 млрд рублей

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Заместителя директора КБХА Владимира Кольцова подозревают в превышении полномочий и хищении более 5 млрд рублей. Предприятие получило лишь 535 млн рублей за работы.

В России арестовали топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» за хищение более 5 млрд рублей

В российском Воронеже арестовали заместителя директора Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), входящего в структуру "Роскосмоса", Владимира Кольцова. Его подозревают в превышении служебных полномочий по делу о хищении более 5 млрд рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По версии следствия, в течение 2021–2024 годов предприятие перечислило компаниям "Нагваль Стройтех" и "Гарант-строй" более 5 млрд рублей авансов на строительство производственных объектов для ракетной отрасли.

Подрядчики должны были создать инфраструктуру для изготовления компонентов ракетно-космической техники и производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей "Союз". Однако фактически выполнили работы лишь на 535 млн рублей, после чего контракты расторгли.

Что известно о расследовании

Следователи считают, что Кольцов скрывал от руководства срыв сроков строительства и предоставлял ложную информацию о выполнении контрактов. С середины сентября он находится в СИЗО. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее по этому делу задержали генерального директора компании "Нагваль Стройтех" Сергея Гутенко. Его разыскали в Таиланде и депортировали в Россию. Предприниматель признал вину в мошенничестве, а следующее судебное заседание назначено на 14 октября.

КБХА является одним из крупнейших предприятий по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей и баллистических ракет. В 2019 году бюро объединили с Воронежским механическим заводом в рамках создания Центра ракетного двигателестроения.

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