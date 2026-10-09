Черногория выдворила основателя российской пропагандистской сети "Рыбарь" по соображениям безопасности

Михаил Звинчук. Фото: росСМИ

В пятницу власти Черногории приняли решение о высылке влиятельного российского «военкора» (военного блогера) и еще четырех человек после их задержания по подозрению в попытке дестабилизации ситуации в стране, передает УНН со ссылкой на AP.

По сообщению полиции, эта группа прибыла в Черногорию два дня назад. Власти распорядились об их высылке из соображений «национальной и внутренней безопасности». Других подробностей не приводилось.

Блогер михаил звинчук — бывший военнослужащий, работавший в пресс-службе Министерства обороны рф. Он основал Telegram-канал «Рыбарь» (Rybar), у которого более 1,5 миллиона подписчиков, и активно поддерживает российское вторжение в Украину.

В Черногории задержали основателя российской пропагандистской сети "Рыбарь"

В полиции сообщили, что звинчука и других задержали в прибрежном городе Рисан, где они остановились в гостинице. Правоохранители изъяли «современное цифровое оборудование и устройства», в частности беспилотник, две камеры и несколько телефонов.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, который ранее в пятницу сообщил о задержании, заявил: «Наши институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее».

«Мы предупреждали, что попытки подорвать стабильность Черногории и дестабилизировать ситуацию в стране с помощью гибридных действий постоянно сопровождают наш европейский путь», — добавил он.

Эта страна, которая когда-то была союзником москвы, ныне является членом НАТО и стремится вступить в Европейский Союз.

Добавим

Ранее в Telegram-канале «Рыбарь» появилось сообщение о том, что группа планировала снять видео в монастыре, предварительно уведомив об этом власти. Также отмечалось, что канал поддерживает связь с Министерством иностранных дел рф, которое занимается этим делом.

Пресс-секретарь Ккремля дмитрий песков заявил, что российские дипломаты выяснят причины задержания звинчука и других лиц и помогут защитить их права. Представительница мид россии мария захарова сообщила, что посольство рф в Черногории занимается этим делом.

звинчук, который горячо поддерживает российское вторжение в Украину, является одним из самых популярных российских военных блогеров.

После прибытия в Черногорию звинчук опубликовал видео, в котором рассказал, что попал в страну, несмотря на нахождение в санкционных списках ЕС. Он объяснил это невнимательностью пограничника, который, по всей видимости, не заметил его санкционный статус. Черногория — страна с населением около 630 000 человек, расположенная на южном побережье Адриатического моря, — рассматривается как следующий кандидат на вступление в ЕС. Это славянское государство, где большинство населения исповедует православие, исторически было союзником москвы, однако пошло вопреки позиции россии и вступило в НАТО в 2017 году.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года в Черногорию переехали тысячи россиян. Страна присоединилась к санкциям ЕС и других западных государств против россии, а с 1 ноября вводит визовый режим для российских граждан.

Черногорские чиновники, поддерживающие евроинтеграцию, неоднократно предупреждали, что россия может прибегнуть к «гибридным» операциям, чтобы сорвать процесс вступления страны в блок.

Полиция Черногории заявила, что «своевременная и скоординированная реакция» позволила предотвратить любые вредоносные действия, которые могли быть совершены на территории страны.

Тем временем в москве дмитрий медведев — президент россии в 2008–2012 годах, а ныне заместитель председателя Совета безопасности рф, — заявил, что против всех россиян, путешествующих в Европу, «объявлена охота», добавив, что «арестовать могут любого».

медведев, известный как ярый критик Запада и один из самых радикальных российских чиновников, также предположил, что власти россии могут принять ответные меры, арестовывая граждан европейских стран и США.