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В Черногории задержали основателя российской пропагандистской сети "Рыбарь"

Киев • УНН

 • 656 просмотра

михаила звинчука, его жену и ещё троих человек задержали по подозрению в гибридной деятельности. звинчук находится под санкциями.

В Черногории задержали основателя российской пропагандистской сети "Рыбарь"

В Черногории задержали руководителя российской пропагандистской сети "Рыбарь" михаила звинчука, его жену и ещё троих человек. Об этом сообщает Vijesti, пишет УНН.

Детали

Операцию провели по подозрению в гибридной деятельности сети, которую Великобритания и США связывают с распространением кремлёвской пропаганды и иностранными операциями информационного влияния.

Британское правительство назвало звинчука совладельцем и генеральным директором "Рыбаря". По утверждению британских властей, сеть частично координируется администрацией президента россии, получает финансирование от государственной корпорации "Ростех" и сотрудничает с представителями российских спецслужб. звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США включил его в список лиц, причастных к деструктивным операциям влияния, направленным на избирательный процесс в Соединённых Штатах.

США в рамках программы "Награда за правосудие" (Rewards for Justice) предлагают до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в частности предполагаемых сообщников "Рыбаря", или поможет предотвратить такие действия.

Дополнение

"Рыбарь" — российская медиасеть, основанная в 2018 году. Она стала особенно известной после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Первоначально задуманная как платформа для военного анализа и репортажей о конфликтах, со временем она переросла в разветвлённую сеть каналов связи, которую западные институты связывают с распространением пророссийских нарративов, пропагандистской деятельностью и операциями информационного влияния.

михаил звинчук — основатель и один из самых известных представителей "Рыбаря", бывший сотрудник информационных структур министерства обороны России. В 2018 году он вместе с денисом щукиным создал этот проект, который впоследствии стал одним из самых влиятельных российских военных телеграм-каналов.

Германия экстрадировала из Японии российского хакера, которого обвиняют в работе на крупнейшую группировку вымогателей07.10.26, 18:04 • 4948 просмотров

Ольга Розгон

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