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Чорногорія видворила засновника російської пропагандистської мережі "Рибарь" з міркувань безпеки

Київ • УНН

 • 482 перегляди

михайла звінчука та ще чотирьох осіб затримали й вирішили видворити з Чорногорії з міркувань безпеки. У них вилучили дрон, камери й телефони.

Чорногорія видворила засновника російської пропагандистської мережі "Рибарь" з міркувань безпеки
михайло звінчук. Фото: росЗМІ

У п'ятницю влада Чорногорії ухвалила рішення про видворення впливового російського "воєнкора" (військового блогера) та ще чотирьох осіб після їхнього затримання за підозрою у спробі дестабілізації ситуації в країні, передає УНН із посиланням на AP.

За повідомленням поліції, ця група прибула до Чорногорії два дні тому. Влада розпорядилася про їхнє видворення з міркувань "національної та внутрішньої безпеки". Інших подробиць не наводилося.

Блогер михайло звінчук — колишній військовослужбовець, який працював у пресслужбі Міністерства оборони рф. Він заснував Telegram-канал "Рибарь" (Rybar), що має понад 1,5 мільйона підписників, і активно підтримує російське вторгнення в Україну.

У Чорногорії затримали засновника російської пропагандистської мережі "Рибарь"09.10.26, 12:07 • 3722 перегляди

У поліції повідомили, що звінчука та інших затримали в прибережному місті Рісан, де вони зупинилися в готелі. Правоохоронці вилучили "сучасне цифрове обладнання та пристрої", зокрема безпілотник, дві камери та кілька телефонів.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, який раніше в п'ятницю повідомив про затримання, заявив: "Наші інституції виконують свою роботу, Чорногорія захищає свої інтереси, і ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє".

"Ми попереджали, що спроби підірвати стабільність Чорногорії та дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою гібридних дій постійно супроводжують наш європейський шлях", — додав він.

Ця країна, яка колись була союзником москви, нині є членом НАТО і прагне вступити до Європейського Союзу.

Додамо

Раніше в Telegram-каналі "Рибарь" з'явилося повідомлення про те, що група планувала зняти відео в монастирі, попередньо повідомивши про це владу. Також зазначалося, що канал підтримує зв'язок із Міністерством закордонних справ рф, яке займається цією справою.

Речник Ккремля дмитро пєсков заявив, що російські дипломати з'ясують причини затримання звінчука та інших осіб і допоможуть захистити їхні права. Речниця мзс росії марія захарова повідомила, що посольство рф у Чорногорії займається цією справою.

звінчук, який палко підтримує російське вторгнення в Україну, є одним із найпопулярніших російських військових блогерів.

Після прибуття до Чорногорії звінчук опублікував відео, в якому розповів, що потрапив до країни, попри перебування в санкційних списках ЄС. Він пояснив це неуважністю прикордонника, який, вочевидь, не помітив його санкційного статусу. Чорногорія — країна з населенням близько 630 000 осіб, розташована на південному узбережжі Адріатичного моря, — розглядається як наступний кандидат на вступ до ЄС. Ця слов’янська держава, де більшість населення сповідує православ’я, історично була союзником москви, однак пішла всупереч позиції росії та вступила до НАТО у 2017 році.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року до Чорногорії переїхали тисячі росіян. Країна приєдналася до санкцій ЄС та інших західних держав проти росії, а з 1 листопада запроваджує візовий режим для російських громадян.

Чорногорські посадовці, які підтримують євроінтеграцію, неодноразово попереджали, що росія може вдатися до "гібридних" операцій, аби зірвати процес вступу країни до блоку.

Поліція Чорногорії заявила, що "своєчасна та скоординована реакція" дозволила запобігти будь-яким шкідливим діям, які могли б бути здійснені на території країни.

Тим часом у москві дмитро медведєв — президент росії у 2008–2012 роках, а нині заступник голови Ради безпеки рф, — заявив, що проти всіх росіян, які подорожують до Європи, "оголошено полювання", додавши, що "заарештувати можуть будь-кого".

медведєв, відомий як затятий критик Заходу та один із найрадикальніших російських посадовців, також припустив, що влада росії може вжити заходів у відповідь, арештовуючи громадян європейських країн та США.

Антоніна Туманова

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