Бывшего руководителя разведки Германии арестовали за шпионаж - СМИ
Киев • УНН
Августа Ханнинга подозревают в государственной измене и шпионаже. По данным BILD, он покупал секретные данные для перепродажи.
Бывшего главу немецкой разведки Августа Ханнинга арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило BILD 6 октября, пишет УНН.
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По данным BILD, "бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг арестован по подозрению в шпионаже".
Как отмечается, бывшего руководителя немецкой разведки "обвиняют в сборе данных, составляющих государственную тайну, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства".
По данным BILD, "Ханнинг покупал секретную информацию у сотрудника руководящего штаба BND, который недавно вышел в отставку, чтобы "перепродавать ее дальше"". Расследование в отношении Ханнинга и его предполагаемого сообщника ведет федеральный генеральный прокурор.
Дополнение
Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год.
Известно, что Ханнинг работал по всему миру в качестве консультанта в сферах безопасности и бизнеса. Он также имел связи с россией и Китаем, в том числе с государственными структурами. В последнее время он испытывал финансовые трудности из-за банкротства банка в странах Балтии, членом наблюдательного совета которого он был, отмечает издание.