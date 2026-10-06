Колишнього очільника розвідки Німеччини заарештували за шпигунство - ЗМІ
Київ • УНН
Августа Ханнінга підозрюють у державній зраді та шпигунстві. За даними BILD, він купував секретні дані для перепродажу.
Колишнього голову німецької розвідки Августа Ханнінга заарештували за підозрою у шпигунстві. Про це повідомило BILD 6 жовтня, пише УНН.
Деталі
За даними BILD, "колишнього главу Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ханнінга заарештовано за підозрою в шпигунстві".
Колишнього очільника німецької розвідки, як зазначається, "звинувачують у зборі даних, що становлять державну таємницю, державній зраді та шпигунстві на користь іноземної держави".
За даними BILD, "Ханнінг купував секретну інформацію у співробітника керівного штабу BND, який нещодавно вийшов у відставку, щоб "перепродавати її далі"". Розслідування щодо Ханнінга та його передбачуваного спільника веде федеральний генеральний прокурор.
Доповнення
Ханнінг очолював BND з 1998 по 2005 рік.
Відомо, що Ханнінг працював по всьому світу як консультант у сферах безпеки та бізнесу. Він також мав зв'язки з росією та Китаєм, у тому числі з державними структурами. Останнім часом він переживав фінансові труднощі через банкрутство банку в країнах Балтії, членом наглядової ради якого він був, зазначає видання.